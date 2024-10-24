Долларовую систему реформируют: БРИКС обозначил план действий

Ранее российская сторона не делала официальных заявлений по этой теме, однако недавно президент России Владимир Путин в рамках очередного саммита БРИКС в Казани подчеркнул: создание единой валюты не рассматривается, это вопрос еще «не созрел». По его словам, для единой валюты необходимо иметь высокую степень интеграции экономик «сопоставимого качества и объема», и это планы на будущее.