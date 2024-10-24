Долларовую систему реформируют: БРИКС обозначил план действий

Отложили на перспективу
Создание единой валюты экономического союза БРИКС в последние годы активно обсуждалось. С 2022 года, когда санкционное давление на основных участников альянса выросло, вопрос вышел на новый уровень. В августе 2023 года в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге представители стран-участниц союза особое внимание уделили финансовой координации, в том числе созданию единой резервной валюты, которая могла бы рассчитываться на основе корзины валют всех стран БРИКС.
Ранее российская сторона не делала официальных заявлений по этой теме, однако недавно президент России Владимир Путин в рамках очередного саммита БРИКС в Казани подчеркнул: создание единой валюты не рассматривается, это вопрос еще «не созрел». По его словам, для единой валюты необходимо иметь высокую степень интеграции экономик «сопоставимого качества и объема», и это планы на будущее.
Вместо этого Россия предложит партнерам по БРИКС использование цифровых валют для инвестиций.
«Это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах», — сообщил российский лидер.
Также, по его словам, центральные банки стран БРИКС должны «обеспечить надежный обмен финансовой информацией», который был бы независим от тех международных финансовых систем, «которые вводят определенные ограничения по политическим соображениям и нарушают принципы мировой экономики».
Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что речь идет о новой платежной системе БРИКС, в которую войдут и система передачи финансовых сообщений между банками, и платформа для применения цифровых финансовых активов.
Британское издание The Economist, которое ранее сомневалось в реалистичности планов по созданию единой валюты БРИКС, на этот раз назвало идею союза серьезной угрозой глобальному доминированию доллара.
Перемена курса?
Предложение президента РФ сделано с учетом новых реалий. За несколько лет, пока обсуждалось создание единой валюты БРИКС, цифровые технологии изменились. Цифровой рубль уже тестируется в России для потребительских расчетов, в скором времени его начнут использовать в расчетах федерального бюджета.
По мнению управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, опция с децентрализованным использованием цифровых локальных валют выглядит наиболее эффективным способом взаиморасчетов. «В этом случае не нужно значительно менять законодательство, вводить единого оператора, а участники системы — банки, агенты — подключаются на добровольных началах при наличии такой возможности», — пояснил эксперт. При этом, как он отметил, именно цифровые финансовые активы (ЦФА) могут выполнять функции переводов, оплаты за товары/услуги в контуре БРИКС.
«Цифровые валюты — это другой электронный формат национальных валют. По сути это тот же безнал, только с эмиссионным центром в Центральном банке страны, что снимает риск дефолта. Плюс цифровые валюты в отличие от SWIFT могут обращаться и ночью, и в выходные дни», — уточнил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.
По его мнению, единая валюта БРИКС вряд ли получила бы большое распространение, и едва ли была допущена к обращению внутри стран, поскольку единая валюта исключает возможность проведения собственной денежно-кредитной политики (ДКП) в отдельно взятой стране. А это пока невозможно.
Но российский бизнес попросил разрешить использование китайского аналога SWIFT для расчетов между странами БРИКС — платформы CIPS (Cross-border Interbank Payment System) — пока разрабатываются расчетная платформа БРИКС.
С такой просьбой обратились член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани на саммите БРИКС.
«Важным элементом построения системы безопасных расчетов может стать активное участие банков в системе CIPS, китайском аналоге SWIFT. Просим на правительственном уровне поддержать расширение использования CIPS бизнесом стран-участников БРИКС», — заявил Андрей Гурьев.
Однако и эта система не может уберечь от санкций. В прошлом году китайские банки начали приостанавливать платежи российских и белорусских компаний при покупке товаров, оборудования в Китае.
Расчеты приостанавливались вне зависимости от платежной системы, даже с российской СПФС (система передачи финансовых сообщений) и китайской CIPS, а не только SWIFT. Все платежи отражаются в отчетности банков, и китайские финансовые организации не стали портить отношения с западными партнерами, которые могут попросить предоставить отчетность для продолжения сотрудничества. Поэтому сложности с уходом от доллара остаются.
Реформе быть
Китайский лидер Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани заявил о важности быстрого создания новой системы расчетов.
«В настоящее время остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры», — отметил он. По мнению Си Цзиньпина, страны БРИКС обязаны играть «ведущую роль» в этой реформе.
Его предложение поддержал президент Бразилии Луис Инасиу Лула. «Сейчас необходимо создать альтернативные денежные отношения между нашими странами. Мы не говорим о замене нашей внутренней валюты. Но когда мы говорим о многополярном мире, то мы должны создать соответствующую финансовую систему», — пояснил бразильский лидер.
В декларации по итогам саммита в Казани лидеры стран БРИКС договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры Brics Clear и увеличить долю расчетов в национальных валютах между государствами союза.
«Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая глобальное экономическое управление», — отмечается в документе. Страны блока намерены «сделать международную финансовую архитектуру всеобъемлющей и справедливой».
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