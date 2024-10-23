Юрлица РФ перейдут на цифровой документооборот с Росреестром с 2026 года

Скуфинский отметил, что на фоне пандемии цифровизация работы Росреестра ускорилась. «В начале 2020 года услуги в цифровом виде Росреестр оказывал в среднем около 19%, то есть почти 80% сделок совершалось в бумажном виде. Сегодня у нас статистически остается около 40% бумаги, 60% в среднем — в цифровом виде», — пояснил он.