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Юрлица РФ перейдут на цифровой документооборот с Росреестром с 2026 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Росреестр рассчитывает полностью перевести в цифру документооборот с юридическими лицами с 1 января 2026 года. Об этом заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский, выступая в ходе XXV Московского Международного жилищного конгресса.

Источник: Freepik

«Все органы власти и органы местного самоуправления перешли на стопроцентное электронное взаимодействие с системой Росреестра. Юридические лица мы планируем с 1 января 2026 года полностью [перевести] на безбумажный документооборот, на все сделки в цифровом виде», — сказал он.

Скуфинский отметил, что на фоне пандемии цифровизация работы Росреестра ускорилась. «В начале 2020 года услуги в цифровом виде Росреестр оказывал в среднем около 19%, то есть почти 80% сделок совершалось в бумажном виде. Сегодня у нас статистически остается около 40% бумаги, 60% в среднем — в цифровом виде», — пояснил он.

Скуфинский также напомнил, что все услуги Росреестра сейчас выведены на единый портал Госуслуг. По его словам, на платформе за девять месяцев 2024 года ведомство оказало 23 млн услуг.