Юрлица РФ перейдут на цифровой документооборот с Росреестром с 2026 года

«Все органы власти и органы местного самоуправления перешли на стопроцентное электронное взаимодействие с системой Росреестра. Юридические лица мы планируем с 1 января 2026 года полностью [перевести] на безбумажный документооборот, на все сделки в цифровом виде», — сказал он.
Скуфинский отметил, что на фоне пандемии цифровизация работы Росреестра ускорилась. «В начале 2020 года услуги в цифровом виде Росреестр оказывал в среднем около 19%, то есть почти 80% сделок совершалось в бумажном виде. Сегодня у нас статистически остается около 40% бумаги, 60% в среднем — в цифровом виде», — пояснил он.
Скуфинский также напомнил, что все услуги Росреестра сейчас выведены на единый портал Госуслуг. По его словам, на платформе за девять месяцев 2024 года ведомство оказало 23 млн услуг.