Хуснуллин пообещал обсудить с Грефом «торговлю» банками семейной ипотекой

В ходе пленарной сессии XXV Международного жилищного конгресса один из участников мероприятия пожаловался зампреду правительства, что в условиях ограниченных лимитов на льготные кредиты банки, в том числе и «Сбер», «фактически начали торговать ипотекой», в частности, кредиты предоставляются тем, кто готов приобретать жилье по повышенной цене.
«Это точно не согласованное решение. Дайте конкретные факты, я сегодня позвоню Герману Оскаровичу», — сказал он.
Сбербанк с 18 сентября приостановил выдачу семейной ипотеки, объяснив это исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине России заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости «принять соответствующие решения». При этом «Дом.РФ» провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей. В свою очередь заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов рассказал, что текущих лимитов по льготной ипотеке хватит Сбербанку до конца года.
Кроме того, на этой неделе Сбербанк объявил о том, что с 22 октября повысил ставки на 3 процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам — минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составляет 24,9%. При этом меняются условия выдачи кредитов на покупку квартир в новостройках по льготным программам, куда входят семейная, дальневосточная и арктическая ипотека. Размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее — 20,1%).