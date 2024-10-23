Хуснуллин пообещал обсудить с Грефом «торговлю» банками семейной ипотекой

Сбербанк с 18 сентября приостановил выдачу семейной ипотеки, объяснив это исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине России заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости «принять соответствующие решения». При этом «Дом.РФ» провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей. В свою очередь заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов рассказал, что текущих лимитов по льготной ипотеке хватит Сбербанку до конца года.