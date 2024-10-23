Эксперт раскрыл, что нужно знать про ИЖС перед строительством дома

По опросам почти 70% россиян мечтают переехать в собственный загородный дом. Но многих останавливает нехватка знаний в области строительства — сложно самостоятельно разобраться во всех тонкостях. О чем надо знать перед тем, как начать стройку — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.