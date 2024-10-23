Эксперт раскрыл, что нужно знать про ИЖС перед строительством дома

В серии видео мы разберем основные нюансы, которые нужно знать перед тем, как решиться на строительство дома.
ИЖС расшифровывается как индивидуальное жилищное строительство.
Это понятие имеет самый широкий смысл. В государственных программах так называют все виды зарегистрированных частных домов. А вот с юридической точки зрения под ИЖС понимается один из видов разрешенного использования земельного участка.
По закону земля под ИЖС предназначена для строительства именно жилых домов. Такой дом должен быть отдельно стоящим зданием до трех этажей и до 20 метров в высоту.
Главное преимущество у земельных участков под ИЖС — это возможность оформить постоянную регистрацию в доме, построенном на таком участке. Коммерческие объекты, например, автосервис, магазин, кафе и другие — строить на таких участках нельзя.
Кроме того, на частное домостроение распространяются все популярные льготные ипотечные программы, а на первоначальный взнос по ипотеке можно использовать, например, материнский капитал.
Узнать категорию того или иного земельного участка можно на Публичной кадастровой карте, а все его характеристики — с помощью выписки из ЕГРН. Сейчас в онлайн формате такую выписку можно получить бесплатно через Госуслуги.
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