Россияне ответили, как часто они переезжают в новое жилье

Специалист по инвестициям в недвижимость, организатор флиппинга под ключ для инвесторов, основатель инвестагентства и «Бюро ремонтов Шах и Мат» Ксения Шахматова до этого рассказала «Газете.Ru» о флиппинге — инвестиционной стратегии, которая заключается в приобретении недвижимости с последующей быстрой продажей с целью получения прибыли. По ее словам, основные принципы такой деятельности — это умелый выбор локации и грамотный инвестиционный ремонт.