Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру

Депутат Гаврилов объясняет: «Собственник в возрасте от 14 до 18 лет может участвовать в сделке [по продаже квартиры] самостоятельно. Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки. Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные ко взрослым».
По словам парламентария, эмансипированным детям не нужно получать согласие взрослых на любые сделки. Гаврилов подчеркивает, что статус эмансипированного лица можно оформить после 16 лет. Для этого потребуется предоставить доказательства самостоятельности — это может быть свидетельство о регистрации ИП, трудовой договор, свидетельство о заключении брака.
«Эмансипированные дети могут заключать любые сделки без участия и согласия взрослых, в том числе и продавать свою недвижимость. Согласие органов опеки или законных представителей тоже не потребуется. Но нужно подтвердить, что эмансипированный несовершеннолетний полностью дееспособен, а для этого нужно решение суда или органов опеки», — подчеркнул Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».