Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру

«Эмансипированные дети могут заключать любые сделки без участия и согласия взрослых, в том числе и продавать свою недвижимость. Согласие органов опеки или законных представителей тоже не потребуется. Но нужно подтвердить, что эмансипированный несовершеннолетний полностью дееспособен, а для этого нужно решение суда или органов опеки», — подчеркнул Гаврилов.