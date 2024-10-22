МВФ зафиксировал рост объемов торговли внутри геополитических блоков

«Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, объем мировой торговли по отношению к мировому ВВП не уменьшился. Однако начали появляться признаки геоэкономической фрагментации, когда все больше торговли происходит внутри геополитических блоков, а не между ними. В частности, если сравнить средние показатели за периоды с 2017 по 2022 год и с 2022 по первый квартал 2024 года, то можно заметить, что рост торговли товарами между геополитически удаленными блоками снизился примерно на 2,5 процентного пункта больше, чем внутри блоков. Если геополитическая напряженность будет и дальше развиваться так же, как во времена холодной войны, может возникнуть более фрагментированный ландшафт мировой торговли», — отмечают авторы работы, которая опубликована в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.
По мнению МВФ, если фрагментация «сопровождается ростом внутриблоковой торговли, то это не обязательно означает быструю деглобализацию, она может снизить устойчивость глобальных цепочек поставок, увеличить затраты на финансирование, нарушить трансграничные потоки капитала и снизить рыночную эффективность, замедлить обмен знаниями между странами с развитой и развивающейся экономикой и странами с формирующимся рынком, повысить затраты и риски для бизнеса и вызвать более значительные экономические издержки для зеленого перехода [в энергетике]».
В докладе подчеркивается «необходимость многостороннего сотрудничества для ограничения затрат и рисков, связанных с геоэкономической фрагментацией и изменением климата, поддержки реструктуризации долга».
Специалисты обращают внимание на «геополитические риски, связанные с возможностью эскалации региональных конфликтов, и тем, как это может повлиять на сырьевые рынки». «Цены на золото выросли на 21,9% до рекордных отметок по отношению к доллару США, чему способствовали геополитическая неопределенность, ожидания снижения ставок и инфляция в США», — говорится в докладе. При этом, по оценкам фонда, «дальнейшее усиление геополитических разногласий может негативно сказаться на торговле и инвестициях».