МВФ зафиксировал рост объемов торговли внутри геополитических блоков

«Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, объем мировой торговли по отношению к мировому ВВП не уменьшился. Однако начали появляться признаки геоэкономической фрагментации, когда все больше торговли происходит внутри геополитических блоков, а не между ними. В частности, если сравнить средние показатели за периоды с 2017 по 2022 год и с 2022 по первый квартал 2024 года, то можно заметить, что рост торговли товарами между геополитически удаленными блоками снизился примерно на 2,5 процентного пункта больше, чем внутри блоков. Если геополитическая напряженность будет и дальше развиваться так же, как во времена холодной войны, может возникнуть более фрагментированный ландшафт мировой торговли», — отмечают авторы работы, которая опубликована в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.