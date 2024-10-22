Кабмин направил почти 500 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительно 446,9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ, сообщается на сайте кабмина.
Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека» под 6%, «Дальневосточная и арктическая ипотека» под 2%. Около 269,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».
В кабмине пояснили, что необходимость выделения дополнительных средств связана в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ.
Банк России повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых в сентябре. Альтернативным сценарием регулятор рассматривал повышение ее до 20%. ЦБ также указывал на возможность повышения ставки на следующем заседании совета директоров регулятора 25 октября, так как инфляционное давление остается высоким.