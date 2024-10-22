Кабмин направил почти 500 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ

Банк России повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых в сентябре. Альтернативным сценарием регулятор рассматривал повышение ее до 20%. ЦБ также указывал на возможность повышения ставки на следующем заседании совета директоров регулятора 25 октября, так как инфляционное давление остается высоким.