В ожидании решения по ставке

Динамика в сегменте ОФЗ обнадеживает. Индекс RGBI впервые с начала сентября показал недельный рост, повысившись на 0,06%. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций за неделю практически не изменился, стабилизировавшись на уровне 322 б. п., в то время как доходности ОФЗ на отрезке кривой от двух до десяти лет незначительно повысились, на 4−10 б. п. Более выраженный рост доходностей наблюдался в облигациях на ближнем отрезке. Инвесторы остаются в ожидании заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики и решения по ключевой ставке. До этого времени активность может оставаться сдержанной. В принципе на рынке ОФЗ может развиться восстановление по итогам заседания регулятора, если решение по ставке совпадет с рыночным консенсусом. Тем не менее многое будет зависеть от риторики Банка России относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.