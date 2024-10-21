С технологией универсального QR-кода россияне смогут свободно оплачивать покупки в любой точке мира

— Тема технологий сейчас людям очень интересна, но не о всех пока рассказывают широкому кругу, — говорит спикер. — Исправляем это как раз на таких форумах. Вспомните начало Системы быстрых платежей (СБП). В 2019 году никто не ожидал такого быстрого развития, а сейчас это просто система, без которой люди уже не могут жить, они к ней привыкли. Я, когда создавал СБП, был своего рода городским сумасшедшим. Мне говорили: «Она не нужна, есть карты». Сейчас все говорят: «А как бы мы без нее жили?».