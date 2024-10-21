С технологией универсального QR-кода россияне смогут свободно оплачивать покупки в любой точке мира

На федеральной территории «Сириус» сейчас проходит форум инновационных финансовых технологий «Финополис». Здесь открыта выездная студия радио «Комсомольская правда». Ее посетил директор по инновациям Банковской группы Синара Виталий Копысов.
— Тема технологий сейчас людям очень интересна, но не о всех пока рассказывают широкому кругу, — говорит спикер. — Исправляем это как раз на таких форумах. Вспомните начало Системы быстрых платежей (СБП). В 2019 году никто не ожидал такого быстрого развития, а сейчас это просто система, без которой люди уже не могут жить, они к ней привыкли. Я, когда создавал СБП, был своего рода городским сумасшедшим. Мне говорили: «Она не нужна, есть карты». Сейчас все говорят: «А как бы мы без нее жили?».
На подходе новые технологии — цифровой рубль, универсальный QR. Это то, к чему мы скоро тоже привыкнем. Просто всему свое время.
— Тема цифрового рубля — на слуху. Что эта форма национальной валюты из себя представляет и на каком этапе находится ее разработка и внедрение?
— Цифровой рубль — это цифровая валюта Центрального банка (т.е. обычный российский рубль — прим.ред.). Мы в проекте с 2022 года, а впервые ЦБ о нем упомянул в 2017-м. С августа прошлого года ведем живое тестирование.
На всю страну у нас есть 600 человек физических лиц и около трех десятков компаний, которые уже работают с цифровым рублем как с обычным денежным средством. Отличие цифрового рубля от безналичного, что его эмитентом является Центральный банк. И цифровой счет открывается непосредственно в Центробанке. Уже сейчас более 130 стран мира занимаются исследованием, пилотированием и выпуском собственных цифровых валют.
Я активно использую цифровой рубль уже с августа прошлого года. Это цифровой счет в моем мобильном приложении, где у меня всегда есть сумма денег, которой я могу так же оплатить покупку по QR-коду или перевести по номеру телефона. Например, я уже привык платить за сотовую связь или интернет цифровыми рублями. На АЗС я тоже могу оплатить услуги цифровым рублем.
Цифровой рубль — это такая же расчетная валюта, но она настолько универсальная, трансграничная и очень хорошо подходит для создания новых высокотехнологичных сервисов, где уже при расчетах нет посредника в лице банка. Расчеты идут напрямую на платформе цифрового рубля.
Перспектива мировых цифровых валют: через 5−10 лет более 85% всех безналичных ВЭД-расчетов будет в цифровых валютах Центральных банков. И мы просто шагнули навстречу тренду, чтобы не оказаться за бортом мирового финтеха, когда у многих будут запущены свои цифровые валюты.
— Расскажите об инициативе универсального QR-кода.
— Во многих странах вокруг нас идет стандартизация платежных QR-кодов. Если вы ездили по странам СНГ, то видели, как во многих государствах появились возможности оплаты по QR-коду от разных банков. Сейчас, приезжая в эти страны, мы видим там всего один QR, потому что они ввели стандарт.
Невозможно иметь розетку с разными разъемами в одной комнате. То есть ты приезжаешь, грубо говоря, со своим магнитофоном и тебе надо еще подумать, как его включить. И здесь то же самое. Ты приходишь в магазин, хочешь заплатить, а у тебя там QR-код, который не читается твоим приложением.
Был в Бишкеке два года назад, и там уже все работало. Тогда мы решили: «Давайте сделаем так, чтобы сфера торговли ничего не переделывала! Давайте создадим равноудаленную от всех участников рынка технологию на базе НСПК, которая позволит оплачивать по универсальному QR-коду также просто, как и по СБП, но уже цифровым рублем». Такое решение было создано, и технология запущена. По прогнозам Банка России, более 5 млн торговых точек будут использовать в ближайшем будущем универсальный QR.
Кроме того, что там всегда будет СБП с единым регламентом оплаты, там все сценарии одинаковые. Человек не будет путаться, для него все останется привычным. У универсального QR-кода не будет границ, он трансграничен. Как только ты сделал запрос, тебе приходит платежная ссылка, а дальше все это происходит уже на самом устройстве клиента. Технология позволит масштабировать платежный сервис и вывести его за пределы нашей родины, чтобы, приезжая в любую страну, мы не мучились, а спокойно оплачивали нашими российскими методами. И это классно.
Думаю, что за счет внедрения этой технологии мы получим развитие не только банковских сервисов, но и рассрочек, чаевых, коммерческих pay-сервисов, которые станут частью универсального QR-кода.