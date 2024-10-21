Эксперты подсчитали, с каким доходом можно брать ипотеку по рыночной ставке

Так, по данным исследования РИА Новости, лидером по зарплатам в 2024 году является Чукотка. Средняя месячная зарплата в Анадыре в январе-июне 2024 года превысила 164 тысячи рублей. А в Новом Уренгое, Салехарде и Южно-Сахалинске средняя зарплата составляет 156, 142 и 133 тысячи рублей соответственно. То есть в этих регионах выплаты по ипотеке даже с рыночными ставками будут посильны, так как цена квадратного метра там ниже, чем в среднем по России. К примеру, в Анадыре это 38,9 тысячи рублей, а в Салехарде 76 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске 100 тысяч рублей при средней стоимости «квадрата» по стране в 120 тысяч рублей.