ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником кредита

В первую очередь нужно запросить выписку о кредитной истории. Это можно сделать в Бюро кредитных историй через Госуслуги. Если нет доступа к порталу Госуслуг, запрос направляют в Центральный каталог кредитных историй через сайт ЦБ. Для запроса через Банк России понадобится указать код субъекта кредитной истории, который можно посмотреть в своем кредитном договоре или уточнить в любом банке.