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ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником кредита

Банк России опубликовал в Telegram-канале инструкцию, в которой рассказал, как действовать и куда обращаться, если мошенники оформили кредит или микрозайм на ваше имя.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В первую очередь нужно запросить выписку о кредитной истории. Это можно сделать в Бюро кредитных историй через Госуслуги. Если нет доступа к порталу Госуслуг, запрос направляют в Центральный каталог кредитных историй через сайт ЦБ. Для запроса через Банк России понадобится указать код субъекта кредитной истории, который можно посмотреть в своем кредитном договоре или уточнить в любом банке.

Если в кредитной истории обнаружится кредит или заем, который вы не оформляли, действовать нужно так:

  1. Как можно быстрее связаться с банком или микрофинансовой организацией, где была оформлена подозрительная финансовая операция. Сообщить, что не заключали кредитный договор и не получали денег по нему, написать заявление с просьбой инициировать внутреннее расследование в кредитной организации.
  2. Запросить в банке или МФО любые документы, подтверждающие факт выдачи денег другому лицу, например, кредитный договор и реквизиты получателя.
  3. Обратиться в полицию с копиями документов, полученных в банке и составить заявление о мошенничестве с приложением доказательств.
  4. Получить в полиции талон-уведомление о рассмотрении заявления о мошенничестве и отнести его в банк.
  5. Ожидать ответа из финансовой организации — он поступит в течение 15 рабочих дней. За это время финансовая организация либо согласится аннулировать долг, либо откажет в этом.

Списать долг по кредиту, который не удалось отменить, вправе только суд, добавляет регулятор. Исключение составляют долги менее 500 тыс рублей — их ликвидацией занимаются финансовые управляющие.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».