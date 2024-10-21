ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником кредита

В первую очередь нужно запросить выписку о кредитной истории. Это можно сделать в Бюро кредитных историй через Госуслуги. Если нет доступа к порталу Госуслуг, запрос направляют в Центральный каталог кредитных историй через сайт ЦБ. Для запроса через Банк России понадобится указать код субъекта кредитной истории, который можно посмотреть в своем кредитном договоре или уточнить в любом банке.
Если в кредитной истории обнаружится кредит или заем, который вы не оформляли, действовать нужно так:
- Как можно быстрее связаться с банком или микрофинансовой организацией, где была оформлена подозрительная финансовая операция. Сообщить, что не заключали кредитный договор и не получали денег по нему, написать заявление с просьбой инициировать внутреннее расследование в кредитной организации.
- Запросить в банке или МФО любые документы, подтверждающие факт выдачи денег другому лицу, например, кредитный договор и реквизиты получателя.
- Обратиться в полицию с копиями документов, полученных в банке и составить заявление о мошенничестве с приложением доказательств.
- Получить в полиции талон-уведомление о рассмотрении заявления о мошенничестве и отнести его в банк.
- Ожидать ответа из финансовой организации — он поступит в течение 15 рабочих дней. За это время финансовая организация либо согласится аннулировать долг, либо откажет в этом.
Списать долг по кредиту, который не удалось отменить, вправе только суд, добавляет регулятор. Исключение составляют долги менее 500 тыс рублей — их ликвидацией занимаются финансовые управляющие.
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