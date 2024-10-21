ЦБ изучит ввод новых тарифов для магазинов при оплате лицом

«Главное, что вы сдали биометрию. У вас будет привязка к платежному инструменту того банка, который вы сами выберете. И в какую бы торговую точку вы ни зашли, эта торгово-сервисная точка сможет сделать платеж по биометрии. И вот здесь ценность этой равноудаленной инфраструктуры для всех. Если бы это было опять через объединение только нескольких участников, такого результата достичь [было бы] невозможно», — пояснила Скоробогатова. Если единое решение с НСПК будет создано, то в итоге биометрией сможет расплатиться клиент любого банка в POS-терминалах любого банка, как это сейчас происходит с карточными платежами, сказал РБК руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых.