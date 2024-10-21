Банк России предложил Минфину ввести универсальный QR-код

Универсальный QR-код НСПК будет поддерживать все виды платежей, включая банковские платежные решения (pay-сервисы), Систему быстрых платежей (СБП) и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, он будет совместим с программами лояльности банков и кэшбэком. Внедрение этого решения позволит снизить издержки как банков, так и торговых компаний, связанных с подключением различных платежных инструментов.
Этот шаг будет способствовать развитию конкуренции в данной области и предоставит всем банкам, как крупным, так и небольшим, равные условия для подключения к инфраструктуре НСПК и взаимодействия с ней.
Документ предусматривает, что все IT-системы банков и технические устройства, такие как торговые терминалы, должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК.
Как ранее отмечала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, существование только одного решения сделает оплату более удобной для людей, поскольку им не придётся путаться, какой QR-код использовать на кассе.
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