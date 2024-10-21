Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России предложил Минфину ввести универсальный QR-код

Центральный банк направил в Министерство финансов предложения по изменению законодательства, касающиеся использования QR-кодов при оплате покупок и услуг. В соответствии с этими предложениями, банки будут обязаны использовать только универсальный QR-код, созданный на основе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом говорится в публикации на сайте регулятора.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Универсальный QR-код НСПК будет поддерживать все виды платежей, включая банковские платежные решения (pay-сервисы), Систему быстрых платежей (СБП) и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, он будет совместим с программами лояльности банков и кэшбэком. Внедрение этого решения позволит снизить издержки как банков, так и торговых компаний, связанных с подключением различных платежных инструментов.

Этот шаг будет способствовать развитию конкуренции в данной области и предоставит всем банкам, как крупным, так и небольшим, равные условия для подключения к инфраструктуре НСПК и взаимодействия с ней.

Документ предусматривает, что все IT-системы банков и технические устройства, такие как торговые терминалы, должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК.

Как ранее отмечала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, существование только одного решения сделает оплату более удобной для людей, поскольку им не придётся путаться, какой QR-код использовать на кассе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».