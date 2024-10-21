Банк России предложил Минфину ввести универсальный QR-код

Универсальный QR-код НСПК будет поддерживать все виды платежей, включая банковские платежные решения (pay-сервисы), Систему быстрых платежей (СБП) и, в перспективе, цифровой рубль. Кроме того, он будет совместим с программами лояльности банков и кэшбэком. Внедрение этого решения позволит снизить издержки как банков, так и торговых компаний, связанных с подключением различных платежных инструментов.