Зарплаты в Boeing идут на взлет: бастующие сотрудники добились повышения окладов на 35%

«Благодаря растущей поддержке со всех сторон бастующие рабочие Boeing получили от компании новое предложение по трудовым контрактам», — сообщил вчера Международный профсоюз рабочих и инженеров аэрокосмической промышленности (IAM). Новые условия подразумевают повышение оклада на 35% в течение четырех лет — на 12% в первый год, на 8% дважды — во второй и третий и на 7% — в четвертый. Компания также согласилась вернуть выплату годовых бонусов в размере минимум 4% от размера годового оклада; выплатить единоразовый бонус в $7 тыс. всем членам профсоюза, которые подпишут новый трудовой договор; повысить отчисления по пенсионным планам рабочих, а также совершить единоразовую выплату — $5 тыс. — в пенсионный план каждому члену профсоюза, подписавшему новый договор.
Забастовка около 33 тыс. рабочих на заводах Boeing началась 13 сентября. В последний раз подобная забастовка в компании была в 2008 году. На заводах, участвующих в акции протеста, в числе прочего производят Boeing 737 MAX — самый продаваемый самолет компании. Рабочие требовали повышения зарплаты на 40%, бонусов и отчислений компании в пенсионный фонд. Сначала компания хотела повысить оклады на 25%, но получила отказ профсоюза. Затем предложение было увеличено до 30%, на что бастующие снова не согласились.
Остановка производства на ключевых предприятиях Boeing усугубляла кризис, в котором компания оказалась еще несколько лет назад после двух крушений пассажирских лайнеров в 2018 и 2019 годах. Общие убытки компании за последние шесть лет составили $33 млрд. В начале прошлой недели компания Boeing сообщила регуляторам, что для решения финансовых проблем она намерена привлечь в общей сложности $25 млрд — за счет продажи своих акций, долговых обязательств и привлечения кредитов. Компания рассчитывает, что «кредитная линия предоставит доступ к краткосрочной ликвидности, необходимой для преодоления текущих проблем». Накануне, 14 октября, рейтинговое агентство S&P уже предупредило компанию, что может понизить ее кредитный рейтинг, а это сделает новые займы для Boeing дороже в обслуживании.
На прошлой неделе в конфликт между руководством Boeing и рабочими вмешалось федеральное правительство США. К переговорам подключилась исполняющая обязанности министра труда Джули Сью, специально прилетевшая в Сиэтл, где находится штаб-квартира Boeing.
«Тот факт, что компания предложила улучшенные условия, является доказательством решимости наших рабочих, которые вышли на забастовку, — сообщили руководители IAM Джон Холден и Брэндон Брайант.— Это соглашение также достигнуто благодаря решительной поддержке, которую мы получили от многих сторон. Новые предложения будут тщательно изучены и вынесены на голосование для рабочих, состоящих в профсоюзе, чей труд сделал эту компанию успешной в прошлом. Теперь рабочие будут решать, отвечают ли новые условия их интересам и интересам их семей».