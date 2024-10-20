Зарплаты в Boeing идут на взлет: бастующие сотрудники добились повышения окладов на 35%

Остановка производства на ключевых предприятиях Boeing усугубляла кризис, в котором компания оказалась еще несколько лет назад после двух крушений пассажирских лайнеров в 2018 и 2019 годах. Общие убытки компании за последние шесть лет составили $33 млрд. В начале прошлой недели компания Boeing сообщила регуляторам, что для решения финансовых проблем она намерена привлечь в общей сложности $25 млрд — за счет продажи своих акций, долговых обязательств и привлечения кредитов. Компания рассчитывает, что «кредитная линия предоставит доступ к краткосрочной ликвидности, необходимой для преодоления текущих проблем». Накануне, 14 октября, рейтинговое агентство S&P уже предупредило компанию, что может понизить ее кредитный рейтинг, а это сделает новые займы для Boeing дороже в обслуживании.