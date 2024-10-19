Брокер вне биржи: как правильно покупать валюту в новых условиях

«“Риком-Траст” следом за Финамом и БКС предоставил своим клиентам возможность покупать и продавать на внебиржевом рынке доллары, евро, драмы и тенге посредством голосового трейдинга», — сообщил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.
«Мы считаем, что внебиржевой рынок может служить хорошим дополнением биржевому и позволяет клиентам реализовывать их инвестиционные идеи в валютах, отличных от российского рубля», — пояснил он.
По мнению профессиональных участников финансового рынка — это явление не случайно.
«Валютный рынок все больше вытесняется не только с биржи, но из российских банков», — отметил один из участников рынка. По его данным, валютные торги в конечном итоге могут обеспечивать банки стран СНГ и дружественных стран. Брокеры в состоянии предоставить доступ к ним российским клиентам без необходимости пересекать границу для открытия валютных счетов. «Валютные операции в российских банках несут риск блокировки дальнейшего движения валюты или принудительной конвертации по непонятному курсу», — предупредил источник на рынке.
Кто больше
Объемы торгов валютой на внебиржевом рынке через банки, финансовые организации резко выросли после введения санкций США 12 июня, когда в черный список попали Мосбиржа и ее расчетные подразделения — Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Поэтому Мосбиржа на следующий день вынуждена была объявить о прекращении торгов долларом США, евро, гонконгским долларом.
В это время быстро выросли внебиржевые торги юанем — до свыше 200 млрд рублей в день, впервые в российской истории. Торги долларом также мгновенно достигли этой отметки в рублевом эквиваленте, как и в августе 2023 года, когда рубль начал быстро дешеветь, а спрос на валюту США вырос в 2 раза.
Последних данных о сделках нет. В июле 2024 года Банк России прекратил публикацию данных по внебиржевым торгам иностранной валютой — долларом США, евро и юанем. Согласно объяснению регулятора, это сделано «в целях ограничения санкционного влияния», чтобы снизить риски введения новых санкций против российского валютного рынка.
После санкций против Мосбиржи компании и граждане покупали валюту через российские банки, а официальный курс рубля к валютам устанавливал ЦБ РФ на основе данных отчетности банков по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом рынке на 15:30 мск каждого рабочего дня. «Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», — заявлял ранее Банк России.
Теперь кроме банков популярную валюту недружественных стран можно приобрести и в финансовых компаниях, напрямую заключая сделки на внебиржевом рынке.
На валютном рынке Московской биржи за российские рубли можно купить китайский юань, белорусский рубль, казахстанский тенге, турецкую лиру, армянский драм, узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».