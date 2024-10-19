Брокер вне биржи: как правильно покупать валюту в новых условиях

«Валютный рынок все больше вытесняется не только с биржи, но из российских банков», — отметил один из участников рынка. По его данным, валютные торги в конечном итоге могут обеспечивать банки стран СНГ и дружественных стран. Брокеры в состоянии предоставить доступ к ним российским клиентам без необходимости пересекать границу для открытия валютных счетов. «Валютные операции в российских банках несут риск блокировки дальнейшего движения валюты или принудительной конвертации по непонятному курсу», — предупредил источник на рынке.