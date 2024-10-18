Росреестр предложил автоматизировать продажу земли наподобие маркетплейса

Бутовецкий напомнил, что Росреестр стал одним из первых федеральных органов в РФ, который внедрил ИИ в своей работе, поскольку проводит очень большое количество операций и без роботизации это потребовало бы соответствующий штат сотрудников. «В предоставлении земли должно быть точно так же, потому что все равно чиновников, особенно в муниципалитетах мало. Мне кажется, за этим будущее — что какие-то простые вопросы нужно рассматривать автоматизировано. Своеобразный маркетплейс — мне кажется, к этому нужно идти», — резюмировал он.