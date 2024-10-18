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Росреестр предложил автоматизировать продажу земли наподобие маркетплейса

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Продажа прав на аренду или в собственность участков земли в РФ может быть автоматизирована на цифровой платформе наподобие маркетплейса. Такое предложение высказал статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в ходе Московского финансового форума 2024.

Источник: Freepik

«Мы должны помнить, что предоставление земли — это государственная услуга. Сейчас это сервисная модель. Должен быть своеобразный маркетплейс», — сказал он.

Из его слов следует, что сначала алгоритм должен будет проверять, есть ли основания для отказа в реализации прав на землю. Если их нет, то участок может быть продан.

Бутовецкий напомнил, что Росреестр стал одним из первых федеральных органов в РФ, который внедрил ИИ в своей работе, поскольку проводит очень большое количество операций и без роботизации это потребовало бы соответствующий штат сотрудников. «В предоставлении земли должно быть точно так же, потому что все равно чиновников, особенно в муниципалитетах мало. Мне кажется, за этим будущее — что какие-то простые вопросы нужно рассматривать автоматизировано. Своеобразный маркетплейс — мне кажется, к этому нужно идти», — резюмировал он.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.