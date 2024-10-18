Минфин работает над «оригинальным» решением по обязательствам «Росгеологии»

«Решение по Росгеологии будет выработано. Какое, я вам сейчас пока не скажу. Оно будет такое — немного оригинальное. Не просто из кармана денег — там такого не будет, там будет чуть более сложная история», — сказал замминистра, подчеркнув, что будет выработано какое-то компромиссное решение.