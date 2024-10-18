Эксперты назвали главные угрозы для застройщиков в 2024 году

В то же время ряд проблем, волновавших застройщиков в феврале, потеряли свою актуальность к сентябрю. Наиболее значительно снизился уровень обеспокоенности дефицитом управленческих кадров: с 50,2% в феврале до 21% в сентябре. Также заметно реже стали упоминаться сложности, связанные с несовершенством регионального и местного градостроительного регулирования (11,2% против 27,7%) и избыточной сложностью, длительностью и стоимостью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (18,9% против 25,7%). Меньше застройщиков указывают на дефицит земельных участков для жилищного строительства (14,7% против 33,1%), несовершенство норм проектирования (7% против 16,4%) и избыточную сложность, длительность и стоимость местных и региональных административных процедур (11,2% против 17,7%). Также реже стали упоминаться избыточные проверки контролирующих и надзорных органов (2,8% против 6,8%), сложность заполнения проектной декларации и взаимодействие с ЕИСЖС (0% против 4,5%) и низкая конкуренция проектировщиков (7,7% против 10%). Уровень обеспокоенности сложностью процедур Росреестра, связанных с кадастровым учетом, регистрацией ДДУ и права собственности остался практически неизменным (1,4% против 3,9%), что говорит о ее стабильно низкой актуальности для застройщиков.