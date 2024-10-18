Бизнес-сообщество просит власти смягчить налоговое давление

Данное предложение было включено в перечень рекомендаций, представленных «Опорой России», к проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также к Основным направлениям налоговой и бюджетной политики. Письмо, содержащее данные инициативы, было направлено президентом организации, Александром Калининым, в адрес главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.
Бизнес-сообщество также настаивает на возможности освобождения от НДС для налогоплательщиков на УСН, чьи доходы превысили порог в 60 миллионов рублей из-за разовой продажи дорогостоящих основных средств, таких как недвижимость и транспорт, а не вследствие естественного роста бизнеса. Помимо этого, «Опора России» предложила распространить льготы на нулевой НДС на сферы клининга и охранных услуг, что может значительно облегчить условия для бизнеса в этих сегментах.
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