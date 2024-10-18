Бизнес-сообщество просит власти смягчить налоговое давление

Бизнес-сообщество также настаивает на возможности освобождения от НДС для налогоплательщиков на УСН, чьи доходы превысили порог в 60 миллионов рублей из-за разовой продажи дорогостоящих основных средств, таких как недвижимость и транспорт, а не вследствие естественного роста бизнеса. Помимо этого, «Опора России» предложила распространить льготы на нулевой НДС на сферы клининга и охранных услуг, что может значительно облегчить условия для бизнеса в этих сегментах.