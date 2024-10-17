В ЦБ рассказали, сколько на самом деле стоит «бесплатная» рассрочка

По мнению представителя Центрального банка, несмотря на популярные рекламные утверждения, рассрочка — это аналог кредита. «С нашей точки зрения, рассрочка ничем не отличается от кредита. Реально ничем не отличается — найти бесплатную рассрочку. Вы бесплатную ее где-то видели? Наверное, [ее] не бывает», — заявил Данилов.
Он отметил, что реальные ставки по так называемым «бесплатным» рассрочкам, предлагаемым крупными кредитными организациями, могут достигать 60% годовых. «Большинство из них [включает условия]: если вы что-то не заплатили — штраф, если вы просрочили — включается ставка. Мы [в ЦБ] считали: 60% годовых. Вы этого не видите, потому что выбираете [услугу] на два месяца, но вложенная доходность, которая действует, реальная эффективность для компании, соответственная реальная цена, которую платят: 60% годовых. Это не считая штрафов», — пояснил экономист.
По словам Данилова, изучались не «маргинальные сервисы», а предложения крупных компаний. Он подчеркнул, что 60% — это «вполне рыночная стоимость». Центробанк продолжает мониторинг ситуаций на рынке, чтобы защитить интересы потребителей.
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