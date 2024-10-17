В ЦБ рассказали, сколько на самом деле стоит «бесплатная» рассрочка

Он отметил, что реальные ставки по так называемым «бесплатным» рассрочкам, предлагаемым крупными кредитными организациями, могут достигать 60% годовых. «Большинство из них [включает условия]: если вы что-то не заплатили — штраф, если вы просрочили — включается ставка. Мы [в ЦБ] считали: 60% годовых. Вы этого не видите, потому что выбираете [услугу] на два месяца, но вложенная доходность, которая действует, реальная эффективность для компании, соответственная реальная цена, которую платят: 60% годовых. Это не считая штрафов», — пояснил экономист.