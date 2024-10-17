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В ЦБ рассказали, сколько на самом деле стоит «бесплатная» рассрочка

На форуме «Финополис» Александр Данилов, глава департамента регулирования Центрального банка, заявил, что так называемая «беспроцентная» рассрочка, которую предлагают банки, по сути, не отличается от кредитов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению представителя Центрального банка, несмотря на популярные рекламные утверждения, рассрочка — это аналог кредита. «С нашей точки зрения, рассрочка ничем не отличается от кредита. Реально ничем не отличается — найти бесплатную рассрочку. Вы бесплатную ее где-то видели? Наверное, [ее] не бывает», — заявил Данилов.

Он отметил, что реальные ставки по так называемым «бесплатным» рассрочкам, предлагаемым крупными кредитными организациями, могут достигать 60% годовых. «Большинство из них [включает условия]: если вы что-то не заплатили — штраф, если вы просрочили — включается ставка. Мы [в ЦБ] считали: 60% годовых. Вы этого не видите, потому что выбираете [услугу] на два месяца, но вложенная доходность, которая действует, реальная эффективность для компании, соответственная реальная цена, которую платят: 60% годовых. Это не считая штрафов», — пояснил экономист.

По словам Данилова, изучались не «маргинальные сервисы», а предложения крупных компаний. Он подчеркнул, что 60% — это «вполне рыночная стоимость». Центробанк продолжает мониторинг ситуаций на рынке, чтобы защитить интересы потребителей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».