Лучший отель для деловых мероприятий выберут методом «тайного покупателя»

На заключительном (четвертом) этапе исследования «тайные покупатели», которыми станут реальные клиенты отелей и организаторы бизнес-мероприятий, посетят отели из финального списка — примерно 150 объектов. Они оценят те критерии, которые возможно оценить только при личном посещении отеля: состояние помещений, запахи, кухню, качество вентиляции и так далее. Для проведения экспертизы отелей круг экспертов расширяется. В него войдут корпоративные клиенты и представители агентств, которые проводят не менее трех мероприятий в год в России на разных отельных площадках. Присоединиться к экспертному жюри и принять участие в важном для рынка проекте можно, заполнив форму на сайте проекта.