Лучший отель для деловых мероприятий выберут методом «тайного покупателя»

В мае 2024 года в России на портале BusinessHotelRating.com стартовал проект TOP 100 Business Hotels. Meetings & Events Service. Целью проекта стало составление рейтинга лучших российских отелей для деловых мероприятий: выявление отелей — лидеров рынка, а также важных критериев выбора отельной площадки для проведения MICE мероприятий крупнейших заказчиков.
Исследование включает в себя четыре этапа. На первой ступени при помощи автоматизированной системы из 23372 объектов коллективного размещения, включенных в Перечень Росаккредитации, были отобраны отельные площадки, которые попали под критерии «доступность» и «представленность» в открытых источниках (сайты, статьи, публикации).
На втором этапе были проведены глубинные интервью с пятидесятью представителями крупнейших заказчиков мероприятий из различных секторов бизнеса (VK, «Биннофарм-групп», Альфа-Банк, Финансы Mail, DHL, «Вкусно — и точка», «ИнфоТэКС» и другие). Были выбраны 530 отелей по всей России, за исключением некоторых регионов, которые в 2024 году являются труднодоступными для многочисленных групп.
Следующий (третий) этап исследования для составления списка TOP 100 Hotels Meetings & Events Service — это реальные запросы в выбранные отели с применением метода «тайного покупателя». Результатом этого исследования станет выявление реальных трудностей, возникающих у отелей при отработке запросов, а также составление предфинального списка, в который попадут отели, набравшие максимальное количество баллов по 75 критериям, выделенным в процессе глубинных интервью с экспертами.
На заключительном (четвертом) этапе исследования «тайные покупатели», которыми станут реальные клиенты отелей и организаторы бизнес-мероприятий, посетят отели из финального списка — примерно 150 объектов. Они оценят те критерии, которые возможно оценить только при личном посещении отеля: состояние помещений, запахи, кухню, качество вентиляции и так далее. Для проведения экспертизы отелей круг экспертов расширяется. В него войдут корпоративные клиенты и представители агентств, которые проводят не менее трех мероприятий в год в России на разных отельных площадках. Присоединиться к экспертному жюри и принять участие в важном для рынка проекте можно, заполнив форму на сайте проекта.
В конце января 2025 года состоится презентация рейтинга и будут отмечены отели-победители в специальных номинациях. Торжественная церемония «Лучшие российские отели для деловых мероприятий 2024 — Top 100 Business Hotels Meetings & Events Service» пройдет в одном из отелей списка Top 100.