Эксперт рассказал, почему банки ужесточают условия по IT-ипотеке

Эксперт напоминает, что, во-первых, льготная ставка выросла до 6% годовых.
«Однако она может быть дополнительно снижена за счет региональных программ. Например, в Липецкой и Рязанской областях можно получить IT-ипотеку по ставке до 4% годовых», — уточняет аналитик.
Во-вторых, было введено ограничение по территории. Теперь нельзя взять ипотеку в двух случаях — если будущее жилье располагается на территории Москвы или Санкт-Петербурга, или если сам специалист работает в компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге.
В-третьих, изменились лимиты льготных кредитов. Теперь в любом регионе, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на льготных условиях по ставке до 6% можно получить максимум 9 млн рублей.
В-четвертых, по словам консультанта, вернулись требования к доходу для всех IT-специалистов, а не только для тех, кто старше 35 лет. «Теперь необходимо иметь минимальный уровень заработной платы в Московской и Ленинградской областях и в городах-миллионниках — 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ. В остальных населённых пунктах — от 90 тыс. рублей до вычета НДФЛ», — отмечает Михаил Ковалев.
Почему банки начали поднимать размер первоначального взноса
По данным эксперта, в соответствии с условиями программы, минимальный первоначальный взнос — 20%, однако банки вправе самостоятельно устанавливать дополнительные требования к заемщикам, в том числе и увеличивать его размер.
Михаил Ковалев сообщил, что ДОМ.РФ, как оператор программы, распределяет лимиты поддержки между банками в соответствии с их заявками. Когда у банка заканчиваются лимиты, то он прекращает выдавать ипотеку по программе.
«Некоторые банки еще до того, как деньги по программе у него закончатся, повышает первоначальный взнос, таким образом сокращая количество желающих и одновременно увеличивая количество кредитов, которые сможет выдать. Нельзя сказать, что банки следуют примеру друг друга повышая первоначальный взнос. Скорее применяют такую меру, когда у них заканчиваются средства», — уверен эксперт.
Что теперь делать айтишникам
Михаил Ковалев считает, что «если есть возможность воспользоваться другой ипотечной программой, например, у ИТ-специалиста есть ребенок до 6 лет или двое несовершеннолетних детей, или он проживает на территории Дальнего Востока и Арктики или живет в регионе, где есть собственные территориальные ипотечные программы, то стоит воспользоваться ими».
Если же IT-специалист понимает, что не подходит ни под одну такую меру, альтернативой для него может остаться ипотека на рыночных условиях. Сейчас средняя ставка по ипотеке на первичном рынке больше 23%.
«По такой ставке я бы не рекомендовал брать кредит — это грозит колоссальными переплатами. Лучше подождать и подкопить первоначальный взнос, тем более что ставки по вкладам сейчас также довольно привлекательные», — советует эксперт.
Сколько в среднем копить на первый взнос айтишнику
Михаил Ковалев, сославшись на последние данные Росстата, отметил, что средняя зарплата в IT за апрель 2024 года составила 188,7 тыс. рублей. Сложность с определением первоначального взноса состоит в разности стоимости жилья в городах-миллионниках и в регионах.
«Для того чтобы комфортно откладывать и потом оплачивать ежемесячный платеж, взносы не должны превышать 30−40% от дохода, однако все зависит от вашей зарплаты, расходов и возможностей. В нашем случае 40% — это 75,5 тыс. рублей», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».