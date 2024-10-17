Эксперт рассказал, почему банки ужесточают условия по IT-ипотеке

В-четвертых, по словам консультанта, вернулись требования к доходу для всех IT-специалистов, а не только для тех, кто старше 35 лет. «Теперь необходимо иметь минимальный уровень заработной платы в Московской и Ленинградской областях и в городах-миллионниках — 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ. В остальных населённых пунктах — от 90 тыс. рублей до вычета НДФЛ», — отмечает Михаил Ковалев.