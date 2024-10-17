Бизнес предложил ввести минимальную розничную цену на пиво на фоне роста акциза

В «Опоре России» уже рассчитали предполагаемые параметры МРЦ — 100 рублей за литр пивоваренной продукции для кеги, 110 рублей за литр продукции в пластиковых бутылках и 130 рублей — за литр напитка в стеклянных бутылках или алюминиевых банках, рассказал председатель комиссии по производству и обороту пива и слабоалкогольных напитков брожения «Опоры России», первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский. Пока МРЦ предлагается одинаковой как для пива, так и для пивных напитков, уточнил он. Сейчас пивом в России называют напитки, которые содержат не менее 80% солода, не больше 3% сахаров, а также хмель и воду, любые другие добавки не допускаются. Так, если в продукцию добавлено небольшое количество фруктового сока, сиропа или специй, даже при соблюдении всех необходимых пропорций товар уже называется «пивным напитком». Причем так же именуют и всю остальную подобную продукцию, в том числе если в ней содержится гораздо меньше солода и больше сахара, добавляет Хавский.