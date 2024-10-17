Бизнес предложил ввести минимальную розничную цену на пиво на фоне роста акциза

Власти должны ввести минимальную розничную цену (МРЦ), ниже которой цена не может опускаться, на все виды пива и пивных напитков, что позволит увеличить налоговые платежи и сохранить качество выпускаемой продукции на фоне роста ставки акциза. Об этом в письме, направленном на имя замглавы Минфина Алексея Сазанова, пишет бизнес-объединение «Опора России». С копией письма за подписью президента организации Александра Калинина ознакомился Forbes.
Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект (№ 727330−8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), согласно которому с 2025 года ставка акциза на пивоваренную продукцию вырастет с 27 до 30 рублей за литр. При этом, указывается в письме, ставки акциза на эту продукцию уже были проиндексированы (с 26 до 27 рублей) на 2025 год законом, принятым в июне 2024-го. Значительное повышение ставки акциза создает риски того, что производители снизят качество продукции, чтобы уменьшить издержки и сохранить конкурентоспособные цены, отмечается в письме. Сектор уже столкнулся с ростом издержек на фоне введения маркировки в сферу оборота пивоваренной продукции, повышения цен на сырье, тару, расходные материалы и удорожания труда, подчеркивает «Опора России».
Чтобы избежать рисков снижения качества пивоваренной продукции, властям, помимо введения МРЦ, которые уже работают для других видов алкоголя, стоит ужесточить законодательные требования и требования ГОСТов, «направленных на недопущение оптимизации технологических процессов и рецептур в ущерб качеству продукции», отмечается в документе.
В пресс-службе Минфина подтвердили получение письма. Там отметили, что установление МРЦ на пиво может рассматриваться после внесения изменений в договор Евразийского экономического союза — по предоставлению странам права устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. «В настоящее время этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы в Евразийской экономической комиссии, единая позиция пока не выработана», — добавили в министерстве.
Установка минимальной розничной цены на пивную продукцию обсуждается уже не первый год. В феврале 2020 года Союз российских пивоваров в письме главе Минфина Антону Силуанову указал на необходимость скорейшего введения МРЦ из-за перенасыщения рынка акционным пивом по «критически низким демпинговым ценам». Из-за несогласия с позицией Союза тогда его покинули крупные производители пива — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes. Вопрос прорабатывался в Минфине и в 2021 году. В 2023-м вопрос снова поднял комитет Госдумы по экономической политике, депутаты направили инициативу в Минфин, ведомство ее поддержало. Тогда к обсуждению инициативы вернулись после массового отравления сидром «Мистер Сидр».
В «Опоре России» уже рассчитали предполагаемые параметры МРЦ — 100 рублей за литр пивоваренной продукции для кеги, 110 рублей за литр продукции в пластиковых бутылках и 130 рублей — за литр напитка в стеклянных бутылках или алюминиевых банках, рассказал председатель комиссии по производству и обороту пива и слабоалкогольных напитков брожения «Опоры России», первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский. Пока МРЦ предлагается одинаковой как для пива, так и для пивных напитков, уточнил он. Сейчас пивом в России называют напитки, которые содержат не менее 80% солода, не больше 3% сахаров, а также хмель и воду, любые другие добавки не допускаются. Так, если в продукцию добавлено небольшое количество фруктового сока, сиропа или специй, даже при соблюдении всех необходимых пропорций товар уже называется «пивным напитком». Причем так же именуют и всю остальную подобную продукцию, в том числе если в ней содержится гораздо меньше солода и больше сахара, добавляет Хавский.
По словам эксперта, по классической рецептуре пиво должно изготавливаться 21 день, тогда как часть производителей, особенно крупных, сокращают сроки до трех-четырех дней, используя так называемые ускоренные технологии. Причем такие компании имеют возможность продавать пиво гораздо дешевле, чем небольшие предприятия, использующие классические технологии, добавил он.
Крупные производители, особенно бывшие западные компании, могут себе позволить демпинговать, подчеркнул руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Например, продают по акциям бутылку пива не за 60 рублей, а за 30 рублей, потом возвращают цены, уточнил он. «Такую конкуренцию малым и средним предприятиям выдержать довольно сложно», — уверен Дробиз. Фактически сейчас на рынке существуют условия неравной конкуренции. Хотя, например, такая проблема на рынке крепкого алкоголя, игристых вин и шампанского давно решена — на эти товары действуют МРЦ, добавил он. При этом, по словам Дробиза, 80% продающейся в России алкогольной продукции — пиво и пивные напитки.
По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни “Хейнекен”») Вячеслава Мамонтова, ввод МРЦ на пивоваренную продукцию негативно скажется на индустрии. «Инструмент губителен для рыночной конкуренции», — подчеркивает он. «Помимо существенного роста средней цены на наиболее популярный ассортимент продукции, МРЦ приведет к сокращению объемов легального производства и продаж, поскольку 50% объема индустрии продается исключительно при условии предоставления скидки», — пояснил он. Отсутствие такой возможности снизит объем продаваемой и производимой легальной продукции, а бюджет недосчитается значительных налоговых поступлений, добавил Мамонтов.
Меры, которые были приняты в отрасли (например, ввод маркировки, создание реестр производителей), уже показывают свою эффективность: за восемь месяцев 2024 года легальные объемы выросли на 9%, и дальнейшее обеление рынка может обеспечить более 30 млрд рублей дополнительных акцизных поступлений в бюджет, отметил он.
Впрочем, по мнению Игоря Хавского, налоговые отчисления вырастут и в случае установки МРЦ — продажа пива без больших скидок увеличит налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и НДС. Кроме того, как отметил член «Деловой России» Александр Романенко, установка минимальных цен снизит «товарное давление» на потребителя и, как следствие, приведет к снижению алкоголизации и развитию высокой культуры потребления легких напитков. По его мнению, при расчете МРЦ необходимо учесть возможные обходные пути в виде акций «1+1=3»