В «Гознаке» рассказали, сколько сейчас в России наличных денег

Эксперты, однако, не исключают, что наличные деньги будут востребованы ещё долгое время. Существуют две основные причины этому. Во-первых, высокая налоговая нагрузка на малые и средние предприятия заставляет некоторые из них выплачивать зарплаты наличными в конвертах. Об этом заявил управляющий партнёр Fintech Partners Александр Калякин. Во-вторых, безналичные платежи не всегда доступны в отдалённых населённых пунктах. А часть населения не доверяет электронным методам оплаты из-за страхов перед киберпреступлениями.