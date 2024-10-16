В «Гознаке» рассказали, сколько сейчас в России наличных денег

На сегодняшний день население России располагает наличными средствами в размере порядка 17 трлн рублей. Однако, по словам Георгия Корнилова, существенного уменьшения объёма наличных денег в ближайшее время не ожидается. Несмотря на это, обсуждения о будущей необходимости наличных денег могут начаться уже в 2030 году, но резкой отмены их обращения не предвидится, заявил представитель «Гознака».
Россия активно занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге по темпам роста безналичных платежей. Так, в 2023 году их доля в розничном обороте достигла рекордных 83,4%. Наиболее популярным способом оплаты остаются карточные платежи, доля которых, по прогнозам аналитиков, может вырасти до 90% к 2028 году.
Наличные средства постепенно вытесняются и альтернативными способами оплаты, такими как переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и платежи посредством QR-кодов. Последние за несколько лет стали одним из самых динамично развивающихся сегментов.
Эксперты, однако, не исключают, что наличные деньги будут востребованы ещё долгое время. Существуют две основные причины этому. Во-первых, высокая налоговая нагрузка на малые и средние предприятия заставляет некоторые из них выплачивать зарплаты наличными в конвертах. Об этом заявил управляющий партнёр Fintech Partners Александр Калякин. Во-вторых, безналичные платежи не всегда доступны в отдалённых населённых пунктах. А часть населения не доверяет электронным методам оплаты из-за страхов перед киберпреступлениями.
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