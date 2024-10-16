Альфа-банк и «Дом.РФ» выпустят ипотечные облигации на 600 млрд рублей

Уточняется, что в документе зафиксировано намерение сторон осуществлять выпуски ипотечных облигаций, обеспеченных закладными и поручительством института развития в жилищной сфере. Кроме того, стороны планируют предпринимать меры для развития рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций.