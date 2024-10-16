Альфа-банк и «Дом.РФ» выпустят ипотечные облигации на 600 млрд рублей

СИРИУС, 16 окт — РИА Новости. Альфа-банк и компания «Дом.РФ» на форуме «Финополис» подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций общим объемом до 600 миллиардов рублей, сообщил банк.
«Альфа-банк и “Дом.РФ” на форуме Finopolis 2024 подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. До 2029 года участники соглашения намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством института развития в жилищной сфере (ИЦБ “Дом.РФ”), общим объемом до 600 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в документе зафиксировано намерение сторон осуществлять выпуски ипотечных облигаций, обеспеченных закладными и поручительством института развития в жилищной сфере. Кроме того, стороны планируют предпринимать меры для развития рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций.
С 2016 года «Дом.РФ» разместил 72 выпуска ипотечных облигаций на 2,93 триллиона рублей. В общей сложности это 1,52 миллиона кредитов на покупку 76,8 миллиона квадратных метров жилья. В выпуске ИЦБ «Дом.РФ» на сегодняшний день поучаствовали 12 ипотечных кредиторов.