В Европе резко подешевел один энергоноситель

По его данным, фьючерсы на эталонные марки упали на 4,2 процента, что стало самым большим падением почти за месяц. Нефть марки Brent, к которой привязаны некоторые газовые контракты, подешевела на 4,1 процента, поскольку ослабли опасения по поводу возможных перебоев с поставками. В связи с этим Bloomberg обратило внимание на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал администрации президента США Джо Байдена наносить удары по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.