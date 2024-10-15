Производство разливного пива в России резко выросло

В то же время независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин утверждает, что высокий спрос на пиво наблюдается не во всех российских регионах, а в основном в южных областях. Речь идет, в частности, о Краснодарском крае и Ростове-на-Дону. Сильную динамику там аналитик связал с увеличением туристического потока внутри страны и жаркой погодой летом. Согласно его ожиданиям, пик производства пива в России придется на конец года, а в январе-марте 2025-го будет прослеживаться значительное падение динамики.