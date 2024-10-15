Нефть. Китайский импорт, прогноз Citi и цели коррекции

Теперь котировки должны протестировать их на прочность уже в качестве поддержки. Если ретест пройдет успешно, то в этом месяце возможна повторная волна роста.
Триггером к усилению коррекционных настроений стала статья Washington Post — издание заявляет, что Израиль не станет атаковать нефтяные объекты Ирана. Новость способствовала резкому сокращению риск-премии в котировках нефти.
Дополнительный пессимизм привнесли данные Китая о сентябрьских объемах импорта нефти, а также отчет ОПЕК. Сегодня свой ежемесячный отчет представил МЭА.
Новостной фон
∙ Израиль нанесет удар по иранским военным, а не ядерным или нефтяным целям — сообщает Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.
∙ ОПЕК третий раз подряд понижает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 г.
∙ Импорт нефти в Китай в сентябре сократился на 7,4% по сравнению с августом. Причины — снижение маржи местных НПЗ и плановое техобслуживание.
∙ Россия сократила добычу нефти в сентябре до примерно 9 млн баррелей в сутки — сообщила ОПЕК в своем отчете. Согласно заявленным добровольным соглашениям, Россия должна добывать 8,98 баррелей в сутки.
∙ Аналитики Citi Research вчера повысили оптимистичный прогноз по цене Brent на IV квартал 2024 г. и I квартал 2025 г. — с $80 до $120 за баррель. Данный сценарий предполагает риски нарушения поставок нефти с Ближнего Востока. Глобально Citi настроены по-медвежьи и в базовом прогнозе ждут Brent по $74 за баррель в текущем квартале и $65 в I квартале 2025 г.
Фьючерсы на природный газ лишились своего краткосрочного тренда — вероятен спуск в блок $2,25−2,38 за баррель.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».