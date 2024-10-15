Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть. Китайский импорт, прогноз Citi и цели коррекции

Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) сегодня теряет более 3,5% и возвращается в зону $73−75 за баррель — здесь находится скопление пробитых сопротивлений. Об этом рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Теперь котировки должны протестировать их на прочность уже в качестве поддержки. Если ретест пройдет успешно, то в этом месяце возможна повторная волна роста.

Триггером к усилению коррекционных настроений стала статья Washington Post — издание заявляет, что Израиль не станет атаковать нефтяные объекты Ирана. Новость способствовала резкому сокращению риск-премии в котировках нефти.

Дополнительный пессимизм привнесли данные Китая о сентябрьских объемах импорта нефти, а также отчет ОПЕК. Сегодня свой ежемесячный отчет представил МЭА.

Новостной фон

∙ Израиль нанесет удар по иранским военным, а не ядерным или нефтяным целям — сообщает Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.

∙ ОПЕК третий раз подряд понижает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 г.

∙ Импорт нефти в Китай в сентябре сократился на 7,4% по сравнению с августом. Причины — снижение маржи местных НПЗ и плановое техобслуживание.

∙ Россия сократила добычу нефти в сентябре до примерно 9 млн баррелей в сутки — сообщила ОПЕК в своем отчете. Согласно заявленным добровольным соглашениям, Россия должна добывать 8,98 баррелей в сутки.

∙ Аналитики Citi Research вчера повысили оптимистичный прогноз по цене Brent на IV квартал 2024 г. и I квартал 2025 г. — с $80 до $120 за баррель. Данный сценарий предполагает риски нарушения поставок нефти с Ближнего Востока. Глобально Citi настроены по-медвежьи и в базовом прогнозе ждут Brent по $74 за баррель в текущем квартале и $65 в I квартале 2025 г.

Фьючерсы на природный газ лишились своего краткосрочного тренда — вероятен спуск в блок $2,25−2,38 за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».