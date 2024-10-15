Нефть. Китайский импорт, прогноз Citi и цели коррекции

∙ Аналитики Citi Research вчера повысили оптимистичный прогноз по цене Brent на IV квартал 2024 г. и I квартал 2025 г. — с $80 до $120 за баррель. Данный сценарий предполагает риски нарушения поставок нефти с Ближнего Востока. Глобально Citi настроены по-медвежьи и в базовом прогнозе ждут Brent по $74 за баррель в текущем квартале и $65 в I квартале 2025 г.