Цены на нефть рухнули

Проведенный в субботу, 12 октября, брифинг разочаровал инвесторов, потому что обещания поддержки сектору недвижимости и увеличений заимствований не сопровождались конкретными цифрами. На этом фоне очередная порция негативной статистики, в том числе усилившаяся до максимума за последние полгода дефляция, напомнила о том, что проблемы китайской экономики вряд ли можно решить одной только господдержкой.