ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

Предъявление QR-кода клиентом может требовать меньше шагов и времени, чем сканирование QR-кода магазина, так как не нужно открывать камеру, сканировать QR-код, который не всегда считывается с первого раза, ждать обработку QR — все эти шаги замедляют процесс оплаты, рассуждает Семерикова: «В случае с личным платежным QR-кодом он может быть размещен на отдельной вкладке или кнопке в мобильном приложении банка. Доступ в два шага — открытие приложения и переход к личному QR-коду». Использование собственного QR-кода может позволить ускорить процесс оплаты товара или услуги в точках продаж с высоким клиентским потоком, так как покупатель будет предъявлять на кассе заранее сгенерированный QR-код, не тратя время на сканирование QR-кода магазина, соглашается Калякин.