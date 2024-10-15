Brent ниже $75, курс юаня, акции QIWI, индекс Мосбиржи: дайджест

«Спекулятивный подъем может быть связан с тем, что Мосбиржа на прошлой неделе увеличила потолок роста этих акций в течение сессии с +10 до +40%», — предположил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Такие импульсы в бумагах Qiwi в этом году уже были, и каждый раз они заканчивались снижением на исходные позиции, предупредил эксперт.