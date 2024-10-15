Brent ниже $75, курс юаня, акции QIWI, индекс Мосбиржи: дайджест

Цены на нефть
Котировки нефти Brent утром во вторник обвалились ниже отметки $75 за баррель. На 8:16 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 3,9%, до $74,44 за баррель. Ниже $75 нефть торгуется впервые с 3 октября.
Резкое снижение котировок началось после сообщения газеты The Washington Post о том, что Израиль готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил администрации Байдена, пишет издание со ссылкой на источники.
Более ограниченный ответный удар со стороны Израиля направлен на предотвращение полномасштабной войны, отмечает The Washington Post.
Давление на рынок нефти также оказало понижение ОПЕК прогнозов по спросу на нефть на 106 тыс. баррелей в сутки на 2024 год и на 102 тыс. баррелей в сутки — на 2025 год.
«ОПЕК третий месяц подряд пересматривает в сторону понижения прогнозы по росту спроса на нефть на ближайший год. Альянс с запозданием признает замедление темпов роста мирового потребления углеводородов», — отметил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Курс юаня
По итогам торгов в понедельник юань укрепился по отношению к рублю на 0,42%, до ₽13,526.
Рубль прервал волну восстановления с годовых минимумов на фоне послабления для экспортеров, возвращающих свою выручку из-за рубежа — теперь им надо продавать в течение месяца не 50% от репатриированных средств, а лишь 25%. Это снижает общее предложение валюты на рынке, что и ослабляет позиции рубля, прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Завершение действия лицензии Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей пока никак не отразилось на валютном рынке торговой площадки. Это может отчасти способствовать возвращению спроса на юань, что оказывает давление на курс российской валюты, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ранее многие опасались, что после 12 октября возникнут проблемы с биржевой торговлей юанем в РФ из-за американских санкций против Мосбиржи.
Основной негатив для рубля по-прежнему исходит от внешнеторгового фактора, отмечает Михаил Зельцер. Восстановление импорта, в том числе благодаря улучшению ситуации с трансграничными платежами, усугубляется относительно низким притоком иностранной валюты от экспорта из-за снижения котировок нефти, а также санкций и геополитики.
Акции QIWI
Котировки QIWI вышли в лидеры российского рынка акций по итогам торгов 14 октября. За день акции компании подорожали на 19,53%, до ₽253,4 за бумагу. При этом в течение дня котировки поднимались более, чем на 20%, в результате чего Мосбиржа провела дискретный аукцион.
Акции QIWI растут третий день подряд и в понедельник ускорили рост. «При этом, как это часто бывает в третьем эшелоне, отсутствовали какие-либо очевидные причины столь мощного импульса», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Аналитики объясняют резкий рост котировок компании действиями спекулятивных игроков. «Активность спекулянтов в бумаге заметно возросла еще в пятницу — обороты выросли в два раза, до ₽1 млрд, а цена увеличилась на 7,8%», — рассказали в БКС.
«Спекулятивный подъем может быть связан с тем, что Мосбиржа на прошлой неделе увеличила потолок роста этих акций в течение сессии с +10 до +40%», — предположил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Такие импульсы в бумагах Qiwi в этом году уже были, и каждый раз они заканчивались снижением на исходные позиции, предупредил эксперт.
Аналитики БКС отмечают, что акции QIWI сейчас сложно назвать инвестиционной историей, учитывая последние события вокруг компании. В январе QIWI объявила о продаже российских активов, а уже в феврале Банк России отозвал у КИВИ Банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ. В сентябре QIWI получила свой первичный листинг на AIX, а NASDAQ исключила из своего листинга ее расписки.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи 14 октября по итогам основной торговой сессии прибавил 0,68%, до 2773,36 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2778,92 пункта. Долларовый индекс РТС в пятницу по итогам основной торговой сессии увеличился на 0,65%, до 909,1 пункта.
Падение продемонстрировали только пять бумаг: расписки «Русагро» (-1,27%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-0,6 и −0,36% соответственно), привилегированные акции «Транснефти» (-0,15%) и акции «Селигдара» (-0,08%).
По словам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, по итогам основных торгов индекс Мосбиржи отступил от важной поддержки — 2720 пунктов — и пытается сохранить бычий тренд. «Хотя октябрь перед заседанием ЦБ РФ на данный момент складывается для российских акций негативно. Представители Центробанка продолжают предупреждать участников о рисках ужесточения монетарных условий в конце месяца», — объясняет она.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин обращает внимание, что в понедельник индекса Мосбиржи обновил месячный минимум, но вскоре устремился вверх, сохраняя уверенную восходящую динамику. По его мнению, восстановиться индикатору помогли позитивные отраслевые новости и валютный фактор.
В частности, полагает Бабин, росту бенчмарка способствовало заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что он против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Эксперт отметил, что эта инициатива могла быть одной из причин снижения российского рынка.
По мнению директора по стратегии «Финам» Ярослава Кабакова, российский фондовый рынок может продолжить рост на фоне стабилизации нефтяных цен и позитивных новостей из банковского сектора. Аналитик считает, что если индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше уровня 2775 пунктов, то ближайшей целью роста станет отметка 2820 пунктов.
Аналитик «Финам» Игнат Иванов говорит, что ближайшие торговые сессии могут стать определяющими в траектории движения рынка. «В случае пробоя нисходящего тренда вверх откроется потенциал роста до 2900 пунктов. Однако если этого не случится, то рынок может ускорить снижение», — считает он.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽95,25, продать — по ₽94;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,25, продать — по ₽94.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,1, продать — по ₽103,5;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽105,55, продать — по ₽104,45.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,33, продать — по ₽13,25.
Корпоративные события.
Solidcore. Делистинг акций с Мосбиржи.
Genetico. ВОСA, в повестке — вопрос увеличения уставного капитала компании.
Другие важные события
Банк России: бюллетень «О чем говорят тренды».
Россия: конференция БКС «Глобальные рынки и российский инвестор».
Великобритания: уровень безработицы в августе — 9:00 мск.
Еврозона: промышленное производство месяц к месяцу в августе — 12:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в октябре — 12:00 мск.
МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
Заседание совета глав правительств ШОС
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2773,36 (+0,68%).
Индекс РТС: 909,1 (+0,65%).
S&P 500: 5859,85 (+0,77%).
Dow Jones Industrial Average: 43 065,22 (+0,47).
NASDAQ Composite: 18 502,69 (+0,87%).