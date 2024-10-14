Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

Согласно заявлению организации, речь идет о 26 государствах, госдолг которых в среднем составляет 72 процента от объема национальной экономики, а сами они живут беднее, чем до пандемии коронавируса.
Способность этих погрязших в долгах стран привлекать льготное финансирование в значительной степени иссякла, говорится в исследовании. Отмечается, что доля международной помощи в их ВВП сократилась до минимума за два десятилетия.
В конце 2023 года агентство Bloomberg оценивало долги беднейших стран в 3,5 триллиона долларов. Указывалось, что расплачиваться по ним многие могут только занимая снова, или критически сокращая расходы на здравоохранение и образование. При этом облигации ряда стран, в числе которых называли Боливию, Эфиопию, Тунис, находились в дефолте, либо торговались на уровне, позволяющем предположить его вероятность.