Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

В конце 2023 года агентство Bloomberg оценивало долги беднейших стран в 3,5 триллиона долларов. Указывалось, что расплачиваться по ним многие могут только занимая снова, или критически сокращая расходы на здравоохранение и образование. При этом облигации ряда стран, в числе которых называли Боливию, Эфиопию, Тунис, находились в дефолте, либо торговались на уровне, позволяющем предположить его вероятность.