В Сочи планируют заменить курортный сбор на туристический налог

Размер курортного сбора в Сочи составляет 50 рублей за сутки. Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае проводят с 2018 года. Сочи — один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.