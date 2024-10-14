Сокращение выдач ипотеки в РФ предварительно ускорилось в октябре

МОСКВА, 14 октября /ТАСС/. Выдачи ипотеки в РФ по итогам первой недели октября снизились на 67% в числовом и на 63% в денежном выражении, что превышает темы сокращения в сентябре. Это следует из данных ДОМ.РФ.
«За первую неделю октября, по оценкам, выдано 15 тыс. кредитов (минус 67% к октябрю 2023 года) на 64 млрд рублей (минус 63% год к году)», — говорится в материалах госкомпании.
По итогам сентября 2024 года в РФ было оформлено 99 тыс. кредитов на 369 млрд рублей, что на 59% меньше по количеству и на 61% по объему относительно сентября 2023 года.
Средневзвешенная ставка в 20 крупнейших банках РФ по ипотеке на новостройки, по данным ДОМ.РФ, к 11 октября составила 23,08%. По кредитам на вторичное жилье — 22,34%, а по рефинансированию — 22,07%.
Месяц назад средние ставки составляли 21,04%, напомнил руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. «Банки понимают, что тренд роста ставок надолго. Нужно сохранять доходность по выдаваемым кредитам и управлять рисками. Распространено мнение, что ключевая ставка вырастет до 20%. Можно предположить, что в момент заседания совета директоров Банка России средняя ставка предложения дойдет до 22,5%, а затем перескочит до 23%», — выразил он свое мнение в Telegram-канале «Ипотека в России».