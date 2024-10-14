Сокращение выдач ипотеки в РФ предварительно ускорилось в октябре

Месяц назад средние ставки составляли 21,04%, напомнил руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. «Банки понимают, что тренд роста ставок надолго. Нужно сохранять доходность по выдаваемым кредитам и управлять рисками. Распространено мнение, что ключевая ставка вырастет до 20%. Можно предположить, что в момент заседания совета директоров Банка России средняя ставка предложения дойдет до 22,5%, а затем перескочит до 23%», — выразил он свое мнение в Telegram-канале «Ипотека в России».