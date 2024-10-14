Нефть. Отчеты МЭА, ОПЕК и другие события недели

Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) начинает новую неделю с коррекции более чем на 1%. Ближайшая поддержка видится на уровне 20-дневной скользящей средней — $76,18 за баррель. Ниже — скопление пробитых сопротивлений — район $75 за баррель.
События недели, которые могут оказать влияние на нефть:
14/10, понедельник — ежемесячный отчет ОПЕК.
15/10, вторник — ежемесячный отчет МЭА; объемы импорта/экспорта Китая в сентябре.
16/10, среда — недельное изменение запасов нефти в США от API.
17/10, четверг — запасы нефти в США от EIA; решение по процентной ставке ЕЦБ.
18/10, пятница — Китая опубликует данные о динамике промышленного производства и ВВП за III квартал.
Новостной фон
∙ США укрепляют оборону Израиля.
∙ Добыча Ирака в прошлом месяце оказалась меньше квоты ОПЕК+. Ранее страна была замечена в нарушении дисциплины картеля, однако обещала исправиться.
∙ Минфин Китая на выходных объявил о новых мерах поддержки сектора недвижимости. Ведомство намекнуло на возможность увеличения государственных заимствований для поддержки экономики, однако конкретные объемы помощи озвучены пока не были.
Фьючерсы на природный газ сегодня тестируют на прочность линию молодого тренда. В случае его пробоя следующую зону поддержки придется искать где-то в блоке $2,25−2,38 за баррель.
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