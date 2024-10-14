Нефть. Отчеты МЭА, ОПЕК и другие события недели

Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) начинает новую неделю с коррекции более чем на 1%. Ближайшая поддержка видится на уровне 20-дневной скользящей средней — $76,18 за баррель. Ниже — скопление пробитых сопротивлений — район $75 за баррель.