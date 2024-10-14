Маткапиталом в 2025 году воспользуются более 1 млн человек

«Материнский капитал на первого ребенка [в 2025 году] составит 677 тыс. рублей, на второго ребенка — 894 тыс. рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составил по отношению к текущему году на первого ребенка — 46 тыс., на второго ребенка — 61 тыс. соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — сказал он.