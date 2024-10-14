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Маткапиталом в 2025 году воспользуются более 1 млн человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Материнский капитал на первого ребенка увеличится на 46 тыс. рублей, на второго — на 61 тыс. рублей, средствами этой меры поддержки воспользуются более 1 млн человек. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Источник: Freepik

«Материнский капитал на первого ребенка [в 2025 году] составит 677 тыс. рублей, на второго ребенка — 894 тыс. рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составил по отношению к текущему году на первого ребенка — 46 тыс., на второго ребенка — 61 тыс. соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — сказал он.

Министр отметил, что на текущий день в проекте федерального бюджета увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%.