Эксперт рассказал, как БРИКС «перекроит» мировой рынок алмазов

- создание добавленной стоимости;
- поддержка маркетинга на рынках БРИКС;
- обеспечение единых стандартов;
- обмен практическим опытом.
Кроме того, участники встречи отметили необходимость увеличения товарооборота драгоценных камней и драгметаллов внутри БРИКС на основе единых стандартов качества производимой продукции.
«Взаимная кооперация, обмен информацией и опытом производства, позволит заинтересованным странам, регулировать рынок алмазной продукции, так как в рамках БРИКС консолидированы не только крупнейшие производители алмазов, организация объединяет и ведущих в мире», — отметил Хаджимурад Белхароев.
Так, напомнил он, в список крупнейших стран по производству алмазов в мире входят два государства БРИКС — Россия и ЮАР. При этом практически третья часть добываемых алмазов приходится на Россию, в совокупности с африканскими странами это количество достигает 90%-го уровня.
«Полагаю, что после полноценного запуска диалоговой площадки, доминирование западных стран на рынке алмазной и бриллиантовой продукции уйдет на второй план. Производители и переработчики по праву начнут контролировать мировой товарный рынок драгоценных камней, иные страны будут рынками сбыта высококачественной продукции, вырабатываемой странами БРИКС», — заключил Хаджимурад Белхароев.
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