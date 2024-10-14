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Эксперт рассказал, как БРИКС «перекроит» мировой рынок алмазов

Страны БРИКС на прошлой неделе согласовали дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в алмазно-бриллиантовой сфере. Как это повлияет на мировой рынок алмазов, рассказал Финансам Mail Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Итогом встречи глав Минфинов и ЦБ стран БРИКС 9 октября стало согласование основных направлений развития отрасли:

  • создание добавленной стоимости;
  • поддержка маркетинга на рынках БРИКС;
  • обеспечение единых стандартов;
  • обмен практическим опытом.

Кроме того, участники встречи отметили необходимость увеличения товарооборота драгоценных камней и драгметаллов внутри БРИКС на основе единых стандартов качества производимой продукции.

«Взаимная кооперация, обмен информацией и опытом производства, позволит заинтересованным странам, регулировать рынок алмазной продукции, так как в рамках БРИКС консолидированы не только крупнейшие производители алмазов, организация объединяет и ведущих в мире», — отметил Хаджимурад Белхароев.

Так, напомнил он, в список крупнейших стран по производству алмазов в мире входят два государства БРИКС — Россия и ЮАР. При этом практически третья часть добываемых алмазов приходится на Россию, в совокупности с африканскими странами это количество достигает 90%-го уровня.

«Полагаю, что после полноценного запуска диалоговой площадки, доминирование западных стран на рынке алмазной и бриллиантовой продукции уйдет на второй план. Производители и переработчики по праву начнут контролировать мировой товарный рынок драгоценных камней, иные страны будут рынками сбыта высококачественной продукции, вырабатываемой странами БРИКС», — заключил Хаджимурад Белхароев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».