Число онлайн-сделок с недвижимостью в Москве достигло исторического максимума

«За период с января по сентябрь было подано 1,17 млн заявлений [на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объект недвижимости] в электронном виде. Это рекорд для девяти месяцев года за всю историю статистики ведомства (с 2009 года). Показатель на 14,2% превосходит данные за аналогичный период прошлого года», — указывается в сообщении.
В сентябре 2024 года Росреестр принял 126,69 тыс. электронных заявлений на регистрацию прав на недвижимость. Это рекордный показатель для девятого месяца года, отмечается в сообщении. Сентябрь на 28% превзошел августовский показатель и на 0,8% — итоги сентября прошлого года (125,69 тыс.).
По данным ведомства, квартальный показатель увеличился почти на 5% — 393,7 тыс. электронных заявлений поступило в управление в третьем квартале 2024 года против 375,3 тыс. годом ранее. «При этом суммарное количество заявлений в электронном виде за девять месяцев уверенно превосходит аналогичные показатели прошлых лет», — цитирует пресс-служба руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.