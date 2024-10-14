Число онлайн-сделок с недвижимостью в Москве достигло исторического максимума

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Росреестр в период с января по сентябрь принял 1,17 млн заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в электронном виде — показатель на 14,2% превосходит данные за аналогичный период прошлого года. Это рекорд для девяти месяцев года за всю историю статистики ведомства с 2009 года, говорится в сообщении пресс-службы.