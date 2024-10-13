Юрист объяснила, когда собственника могут выселить из квартиры

Заемщик не платит по ипотеке
По словам юриста, основанием обращения взыскания на предмет залога является систематическое нарушение сроков внесения платежей. То есть, выселение собственника-должника возможно, если он более трех раз в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате обращения в суд, нарушал такие сроки, даже если просрочка была незначительна.
Выселить собственника могут, если суд примет решение о реализации квартиры через публичные торги, вырученные средства будут направлены на погашение задолженности по ипотеке.
«Кроме того, в случае обращения взыскания на заложенное жилье, право проживания всех зарегистрированных в квартире лиц прекращается», — предупредила Дарья Хорошавцева.
Таким образом, если квартира приобретена по ипотеке и является залоговым имуществом, она не защищена от обращения взыскания.
Возможно также обращение взыскания на квартиру, приобретенную с использованием средств материнского капитала.
Чтобы избежать критической ситуации, эксперт советует обратиться в банк при первых признаках финансовых затруднений и обсудить возможные варианты.
Неоплата коммунальных услуг
Невыплата коммунальных платежей более шести месяцев также может стать основанием для выселения.
Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи без уважительных причин не вносят плату за жилье и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, «размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие».
«При этом, суд вправе не удовлетворять иск о выселении, когда невнесение платы является уважительным (длительные задержки выплаты зарплаты, болезнь, наличие в семье несовершеннолетних детей и инвалидов)», — отмечает юрист.
Должник не может расплатиться с кредиторами
По закону, единственное жилье должника не подлежит взысканию и продаже для погашения долгов. Однако есть исключения, предупреждает юрист.
Так, если квартира имеет значительно большую площадь или стоимость, чем необходимый минимум для проживания, допускается возможность размена квартиры в банкротстве, чтобы частью денег погасить долг перед кредиторами, а на другую часть купить более скромное жилье для должника.
Если квартира была приобретена на средства, полученные мошенническим путем или за счет скрытых доходов от кредиторов, суд может признать сделку недействительной, что также приведет к утрате права собственности на жилье.
Также, если у должника есть другое жилье, которое он может использовать для проживания, суд может посчитать целесообразным продать более ценное жилье для погашения долгов.
Незаконная перепланировка (перенос стен, инженерных коммуникаций
и т. д.) без согласования с органами власти
Если жилищная инспекция, осуществляющая надзор за соблюдением законодательства в сфере жилищного фонда, выявляет, что перепланировка проведена незаконно, то она направляет собственнику предписание о возвращении квартиры в первоначальное состояние.
При отказе выполнить это требование инспекция может обратиться в суд с иском о принудительном восстановлении помещения в прежний вид. А суд может вынести решение о принудительной продаже квартиры с публичных торгов, с выплатой собственнику средств, вырученных от продажи, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
«Таким образом, важно сразу принимать меры при получении предписания об устранении незаконной перепланировки: либо узаконить изменения, либо вернуть помещение в прежний вид», — говорит Хорошавцева.
Сделка оказалась недействительной
Собственника могут выселить из квартиры, если суд признал недействительной сделку по приобретению квартиры. К примеру, если были выявлены мошеннические действия, квартира была продана без согласия всех собственников, сделка была заключена с недееспособным лицом или с нарушением законодательства.
Соответственно, право собственности на квартиру возвращается прежнему владельцу, а текущий собственник обязан освободить помещение. Если он этого не сделает добровольно, его могут выселить по решению суда без предоставления другого жилья.
Квартиру используют не по назначению
Собственника могут выселить из квартиры, если он использует ее не для проживания, а для других целей, таких как организация офиса, склада, производственной деятельности, разведения животных
В таких случаях выселение, по словам юриста, возможно только через суд. Если суд признает наличие нарушений, собственника могут обязать устранить их, а в случае невыполнения требований — квартиру могут продать с публичных торгов, а собственнику передадут вырученные средства за вычетом расходов.
Таким образом, важно всегда учитывать правовые требования к использованию жилых помещений и соблюдать интересы соседей и нормы безопасности.
Дом признали аварийным
Собственника могут выселить из квартиры, если дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции. Такое решение принимается органами власти после технической экспертизы, которая устанавливает, что дальнейшее проживание в доме угрожает жизни и здоровью жильцов.
В этом случае дом подлежит изъятию для муниципальных нужд, и собственники должны освободить занимаемые помещения.
Самый простой способ избежать судебных разбирательств —заключить соглашение об изъятии жилья на предложенных условиях. В заключаемом соглашении могу предложить либо выплатить компенсацию, либо предоставить собственнику равноценное жилье.
Включение многоквартирного дома в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки
Собственника могут выселить из квартиры, если дом, в котором находится его жилье, включен в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки. Такое решение может быть принято органами государственной или муниципальной власти.
Собственнику предлагается выбор: получить денежную компенсацию, эквивалентную рыночной стоимости квартиры, или другое жилое помещение взамен. При этом новое жилье должно соответствовать условиям благоустройства и находиться в пределах того же населённого пункта.
Если же собственник отказывается заключить соглашение об изъятии или не согласен с предложенными условиями, возможно принудительное изъятие квартиры через суд.
«Однако, как и в других случаях изъятия имущества для государственных нужд, выселение возможно только после выплаты компенсации или предоставления равноценного жилья», — рассказала Дарья Хорошавцева.