Юрист объяснила, когда собственника могут выселить из квартиры

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи без уважительных причин не вносят плату за жилье и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, «размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие».