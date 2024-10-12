Эксперт рассказал, за какой подарок нужно платить налог

Как отмечает эксперт, подарки, как в денежной, так и в натуральной форме, полученные от близких родственников не облагаются налогом.
«Подарки, полученные от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, будут облагаться НДФЛ в случае, если их стоимость превысит 4 тысячи рублей», — указывает Владимир Саськов.
Если же этот порог не превышен, то ни налог платить не надо, ни соответственно отчитываться в налоговые органы.
А вот что касается подарков между физическими лицами, то здесь, по словам Саськова, есть такая особенность. Подарки между физическими лицами не облагаются НДФЛ, если это не недвижимость, ценные бумаги или автомобили.
«Однако, как уже отмечалось, если подарки от близкого родственника, то и эта категория подарков не будет считаться налогооблагаемым доходом», — объяснил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».