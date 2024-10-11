Нефть. Страны Персидского залива против эскалации

∙ Венгерская MOL заявила, что ее НПЗ смогут полностью перейти на нероссийскую нефть лишь к концу 2026 года. Изначально планировали достичь этой цели к началу 2026 года. На этой неделе MOL договорилась о новой схеме, которая позволит получать нефть ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба».