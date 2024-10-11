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Нефть. Страны Персидского залива против эскалации

Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) вчера совершила очередной импульсный рывок наверх. Сегодня котировки остывают, теряя порядка 1%, рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Рынок сейчас сильно зависим от новостей, приходящих с Ближнего Востока, и его настроение постоянно меняется. Сопротивлением по-прежнему выступает 200-дневная скользящая средняя — $80,42 за баррель. Поддержка предположительно находится в районе $75—76 за баррель.

Новостной фон

∙ Кабинет безопасности Израиля вчера не принял решения об ответных действиях страны в отношении Ирана.

∙ Страны Персидского залива призывают США остановить возможные удары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана, поскольку обеспокоены сохранностью собственных нефтяных объектов — об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

∙ Несмотря на текущую волатильность рынка, нефтетрейдеры считают, что в следующем году фьючерсы на нефть примут медвежью структуру контанго, которая является признаком избытка предложения.

∙ Иранские продавцы нефти стремятся повысить цены для частных китайских НПЗ на фоне возросшей неопределенности относительно будущих поставок.

∙ Венгерская MOL заявила, что ее НПЗ смогут полностью перейти на нероссийскую нефть лишь к концу 2026 года. Изначально планировали достичь этой цели к началу 2026 года. На этой неделе MOL договорилась о новой схеме, которая позволит получать нефть ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба».

∙ Национальная нефтяная корпорация Ливии восстановила добычу, близкую к нормальному уровню.

Фьючерсы на природный газ приостановили падение в районе молодого тренда и пока отталкиваются наверх. Сейчас котировки торгуются вблизи 20-дневной скользящей средней — $2,650 за MMBtu. Неизвестно, насколько устойчиво текущее положение цены, — рост под конец недели может быть связан с закрытием коротких позиций.

EIA вчера опубликовало еженедельный обзор рынка:

∙ За неделю, заканчивающуюся 9 октября, спотовая цена Henry Hub упала с $2,76 до $2,42/MMBtu.

∙ Изменения цен в разных регионах страны были неоднозначными. на природный газ были неоднозначными — на северо-востоке наблюдался рост, однако в большинстве других ценовых узлов цены снижались.

∙ Рабочие запасы природного газа на 5% выше среднего показателя за последние 5 лет и на 4% выше прошлогоднего значения в это же время.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».