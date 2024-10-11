«Черный вторник»: что случилось с рублем 11 октября 1994 года?

Да к тому же следует признать, что мы развитие ситуации слегка прозевали, просмотрели, и скачок курса пришелся на момент, когда резервов оставалось всего $300 млн. «<…> В августе-сентябре мы потратили на валютные интервенции свыше $3 млрд. С начала октября мы отдали порядка $600 млн. Мы удовлетворили тогда все запросы правительства по кредитам, и к сожалению, у ЦБ не осталось оперативных средств для широкомасштабных интервенций на торги ММВБ. Для поддержания долларового резерва нами была даже куплена часть валютных резервов Минфина РФ».