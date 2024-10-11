«Черный вторник»: что случилось с рублем 11 октября 1994 года?

Рыночек порешал…
1994 год. СССР нет уже 3 года, и на фоне расцветающей гласности и демократии в России формируется валютный рынок. Бывшая номенклатура в то время постоянно повторяла одну и ту же фразу как заклинание: «Рынок сам все отрегулирует».
Правда, как и что именно должно быть отрегулировано, бывшие партийные работники, видимо, представляли плохо. А потому, когда 11 октября 1994 года курс доллара на ММВБ вырос с ₽2833 до ₽3962, паника охватила сначала рынок, а затем — улицы молодой России.
Граждане бросились штурмовать банки, обменные пункты и биржу, надеясь купить доллары. Однако институты тоже были в панике и не нашли ничего лучше, как вывесить таблички «Закрыто». Люди в очередях все перешептывались, а затем начинали кричать: «Долларов на всех не хватит!».
Волна беспокойства катилась по стране. Ценники на многие товары в магазинах подскочили на десятки процентов и продолжали обновляться в режиме реального времени.
Затрубили СМИ. Найти виновников с наскока не удалось, поэтому на всякий случай ругали всех: президента Ельцина, премьера Черномырдина, тогдашнего главу ЦБ Геращенко. Резкие заголовки газет: «Отрубились» или «Геращенко — Черномырдину: “Мы обули всю страну…”».
Однако хаос продлился недолго. Уже 14 октября, благодаря отчаянным валютным интервенциям, курс вернулся к прежним значениям — ₽2994 за доллар. Но, само собой, паника, подобно волнам от брошенного в воду камня, не могла утихнуть сразу и без последствий.
А последствия были впечатляющие! Первым делом в отставку были отправлены председатель Центробанка Виктор Геращенко и исполняющий обязанности министра финансов Сергей Дубинин. Сколько более мелких руководителей слетели с должностей, не перечесть!
Для расследования произошедшего была собрана специальная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Лобовым. По итогам работы группа написала туманное и расплывчатое заключение:
«К обвальному падению курса рубля привели раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий ряда федеральных органов исполнительной власти, непрофессионализм и безответственность».
Что послужило причиной?
Перечитайте заключение комиссии. Чувствуете? О, этот канцелярит, «чиновничий» язык, которым можно объяснить, на первый взгляд, все, не объяснив на самом деле ничего.
Хочется больше конкретики? Давайте попробуем разобраться!
Для начала стоит выслушать мнение современников и участников событий. Сергей Дубинин возлагал вину за «черный вторник» на Центробанк:
«Центробанк ушел с рынка! До того он сдерживал курс, а потом отпустил. Причем с Минфином, со мной — и.о. министра — это даже не согласовали. Уже потом вычислили, что “черный вторник” и случился потому, что Центробанк вовремя не провел интервенцию в момент скачка спроса на доллары».
Тогдашний председатель Центробанка — Геращенко — вину частично признавал, но больше сетовал на слабую экономику:
То, что случилось 11 октября 1994 года, должно было случиться. Причиной обвального падения российской валюты стала фундаментальная слабость российской экономики, которая вызвана чрезмерным падением производства.
Да к тому же следует признать, что мы развитие ситуации слегка прозевали, просмотрели, и скачок курса пришелся на момент, когда резервов оставалось всего $300 млн. «<…> В августе-сентябре мы потратили на валютные интервенции свыше $3 млрд. С начала октября мы отдали порядка $600 млн. Мы удовлетворили тогда все запросы правительства по кредитам, и к сожалению, у ЦБ не осталось оперативных средств для широкомасштабных интервенций на торги ММВБ. Для поддержания долларового резерва нами была даже куплена часть валютных резервов Минфина РФ».
Экономика молодой России и правда была слаба. К 1994 году Россия подошла с ужасными макроэкономическими показателями: инфляция за 1993 год составила 840%, ставка рефинансирования — 210%. Экспорт энергоносителей приносил мало дохода, налоги собирались неэффективно, расходы росли быстрее доходов. Государство жило не по средствам, выдавая щедрые дотации сельскому хозяйству и нерентабельным предприятиям. В 1993 и 1994 годах на эту строку в бюджете уходило около 28% всех расходов. Дыра в бюджете страны переваливала за 5% от ВВП.
Центробанку пришлось вести жесткую ДКП: чтобы остановить ослабление рубля и затормозить инфляцию, регулятор начал изымать наличные деньги из обращения. И в то же время правительству было необходимо поддерживать производство, которое находится в глубоком кризисе.
И вот представьте, перед какой сложной дилеммой оказались Правительство России и ЦБ: с одной стороны, необходимо стабилизировать денежное обращение, уменьшая денежную массу, а с другой — нужно поддерживать развитие экономики через коммерческие банки.
Параллельно с этим происходила долларизация экономики. К началу 1994 года отношение депозитов в валюте к денежной массе было около 25%, что красноречиво говорит о «доверии» населения к рублю того времени. Да и с чего бы доверять валюте, которая начала тонуть практически сразу после того, как ее пустили в свободное плаванье?
Несмотря на то, что в 1994-м курс быстро вернули к прежним значениям, кризис имел долгоиграющие негативные последствия. Курс-то вернулся, а вот взлетевшие цены — нет, и люди начали рассчитываться за крупные покупки в долларах. Бизнес тоже перешел на расчет в «зеленой валюте», хотя по документам эти операции, конечно же, проходили как рублевые. Доллар пустил свои корни в отечественную экономику глубоко и надолго.
Исследователи часто называют «черный вторник» 1994 года предтечей банковского кризиса 1995 года. Но это уже совсем другая история…
Одно можно сказать наверняка: «черный вторник» 1994-го — это один из первых камней лавины, которая мощно обрушится на страну спустя 4 года. Да, мы имеем в виду дефолт 1998-го.
Может ли «черный вторник» повториться?
Если коротко — не может. На то есть несколько причин.
Во-вторых, объем ресурсов, которыми в случае чего можно стабилизировать ситуацию на валютном рынке, в разы больше. Сюда входят и юаневые резервы Центробанка, и выручка экспортеров, которую можно попросить активнее продавать при необходимости.
В-третьих, могут применяться и административные меры. Например, в 2022 году иногда вводили дневной потолок для курса рубля, ниже которого отечественная валюта опуститься не могла.
В-четвертых, ЦБ больше не тратит резервы на латание дефицита в бюджете и не имеет права делать этого по закону.
В конечном итоге, сейчас людям попросту незачем покупать наличную валюту: долларом нельзя заплатить за товары или услуги, а банки зачастую не готовы размещать у себя депозиты в «зеленой валюте».
Статья подготовлена аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
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