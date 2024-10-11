Более половины россиян, берущих ипотеку, выплачивают ее раньше срока

Интересно, что большинство (70%) планировали закрыть ипотеку раньше срока изначально, но не были уверены, что получится это сделать. 13% рассчитывали и были уверены, что закроют кредит раньше срока, а 10% — не планировали заранее, но очень старались погасить долг как можно раньше. Только 6% признались, что закрыть долг заранее помогло случайное стечение обстоятельств. При этом (48%) закрыли ипотечный кредит в срок.