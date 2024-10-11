Банк ДОМ.РФ внедрил механизм раскрытия эскроу на ИЖС по заключению оценщика

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Подрядчик, строящий индивидуальный дом с использованием механизма эскроу, сможет получить до 80% средств со счета в Банке ДОМ.РФ по договоренности с заказчиком после подтверждения окончания работ независимым оценщиком. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«По новым условиям 80% денежных средств от стоимости строительства дома, размещенных на счете эскроу, могут быть по договоренности с заказчиком перечислены подрядчику после подтверждения завершения строительства независимым оценщиком. Оставшиеся 20% подрядчик получит по факту подписания сторонами акта выполненных работ», — говорится в сообщении.
Застройщик ранее получал доступ к средствам на эскроу только после заключения акта выполненных работ с покупателем жилья.
По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, нововведение отвечает интересам и покупателей, и подрядчиков. «Раскрытие эскроу произойдет по факту выполнения всех работ, подтвержденного независимым профессиональным оценщиком. По нашим оценкам, спрос на кредитование со стороны подрядчиков на фоне модернизации механизма увеличится на 30%», — сказал он.
Президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов также положительно оценил изменение. «Предложение благоприятно повлияет на настроения строительно-подрядных организаций, они смогут получить деньги быстрее — по факту завершения работ. Выигрывает и клиент, ведь оценивать завершение строительства будут независимые оценщики», сказал он, отметив, что «инициатива важна для выполнения поручения президента России по защите интересов граждан и масштабирования механизма эскроу в ИЖС».
Руководитель проектов развития сети выставок домов «Малоэтажная страна» Андрей Антипин поддержал его аргументы и добавил, что «решение Банка ДОМ.РФ — это тектонический сдвиг парадигмы отношения банковского сектора к рынку ИЖС», однако «критерии оценки должны быть заранее согласованы между оценщиком и банком».