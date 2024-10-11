Банк ДОМ.РФ внедрил механизм раскрытия эскроу на ИЖС по заключению оценщика

Президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов также положительно оценил изменение. «Предложение благоприятно повлияет на настроения строительно-подрядных организаций, они смогут получить деньги быстрее — по факту завершения работ. Выигрывает и клиент, ведь оценивать завершение строительства будут независимые оценщики», сказал он, отметив, что «инициатива важна для выполнения поручения президента России по защите интересов граждан и масштабирования механизма эскроу в ИЖС».