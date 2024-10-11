Альфа-банк поднимает первоначальный взнос по семейной ипотеке

Ранее взнос составлял 20,1%, на 10 октября, согласно информации на сайте банка, первоначальный взнос по семейной ипотеке составлял 30%.
«Банк действует с учетом ситуации на рынке и всегда предлагает альтернативные варианты с гибкими условиями», — ответили на запрос РИА Новости в банке, отказавшись от других комментариев.
В колл-центре кредитной организации сообщили, что банк не хотел менять условия выдачи «Семейной ипотеки» и хотел оставить размер первоначального взноса на прежнем уровне, но из-за большого количества заявок его пришлось увеличить.
Ранее сентябре ВТБ сообщал, что увеличил первый взнос до 50,1% по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с сокращением лимитов на рынке.