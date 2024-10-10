Раскрыто, что дадут льготы при выходе на IPO

По его мнению, правила, созданные для ограничения «бесчинств» основателей и венчурных инвесторов, интересы которых сильно отличаются от интереса миноритариев, противоречат цели вывода российского крупного хайтека на рынок. «Льготы — это шаг навстречу владельцам компаний, которые могли бы привлечь деньги на фондовом рынке, но не хотели бы расплачиваться за это необходимостью согласовывать стратегии с массовым рынком», — полагает Леонид Делицын. Такие компании не стремятся размещать до 10% акций для мелких инвесторов. В любом случае, по его оценке, принимать участие в таком размещении будут, в основном, крупные инвесторы.