Раскрыто, что дадут льготы при выходе на IPO

Сейчас для крупных компаний, акции которых торгуются на бирже и находятся в первом — самом надежном — котировальном списке, установлены требования по доле акций компании, которые находятся в свободном обращении (free-float), — в размере 10% от всего количества акций эмитента. При этом остальные акции могут быть во владении крупных инвесторов. Такое требование установлено, чтобы снизить вероятность манипулирования ценой акций.
По мнению старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елены Курицыной, если размещать такой объем — до 10%, то «необходимо сделать очень большую сделку, которую сейчас рынок просто не в состоянии переварить».
«Поэтому кажется, что здесь могла бы иметь место настройка регулирования требований по листингу, чтобы большие компании с большой капитализацией, больше 200 млрд рублей, могли иметь льготированные требования к размеру free-float», — полагает Елена Курицына.
Кому это выгодно
Компании могут иметь ряд мотивов для выхода на IPO и не только для привлечения инвестиций в бизнес. Например, эмитент заинтересован в повышении узнаваемости бренда, уровня своего кредитного качества, получении рыночной оценки для последующих сделок M&A или просто хочет стать публичной компанией. «В этом случае льготированные требования к размеру free-float, безусловно, будут восприняты эмитентом позитивно», — пояснила эксперт проекта ПроФиТ Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель отделения «Санкт-Петербургское» БК «Алор Брокер» Ольга Шувалова.
В этом случае компания сможет сэкономить на издержках эмиссии (размере комиссии андеррайтеру, расходах на маркетмейкеров и пр.), ей будет проще привлечь нужный объем ликвидности с рынка, она сохранит более высокую долю компании в руках стратегических инвесторов. «Однако, если целью выхода на IPO будет привлечение финансирования или постепенный cash out якорных инвесторов (крупные акционеры продают часть своей доли), то наличие подобных льгот не повлияет на параметры эмиссии», — полагает она.
«Рынок IPO адаптируется под текущую структуру участников», — так пояснила предложение Мосбиржи создатель pro.finansy, экономист Ольга Гогаладзе. По ее оценке, с уходом нерезидентов объемы рынка серьезно снизились и провести полноценное IPO, как раньше, стало затруднительным. Рынок просто не сможет выкупить такой большой объем предложения и размещение акций рискует оказаться провальным.
«Льготы по количеству акций в свободном обращении — возможность вывести на биржу крупные бизнесы. Если посмотреть на последние IPO, то компании сначала выходили на биржу с небольшим объемом акций в свободном обращении и через определенный срок проводили повторное размещение акций, доводя free-float до необходимых значений», — уточнила она.
Льготы не для всех
Есть два основных аргумента в пользу сравнительно высокой доли акций в свободной продаже на бирже, рассказал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. С одной стороны, чем больше доля акций, тем легче разочаровавшемуся инвестору их продать без больших потерь. С другой — крупный миноритарий-активист, аккумулировавший много акций, может провести представителя в совет директоров, и существенно влиять на стратегию компании. Такой акционер оказывает положительное влияние, и готов покупать акции дороже, потому что его голоса в совете директоров приобретают реальное значение.
Если ликвидность мала, маленький спрос на акции, то основатель «рулит» компанией без оглядки на фондовый рынок — это довольно характерно для западного хайтека. «У нас, особенно в случае крупных компаний, этот второй фактор носит, скорее умозрительный характер — вряд ли государство стимулирует крупные компании из высокотехнологичных секторов размещаться на фондовом рынке, чтобы угодить во власть миноритариев», — отметил эксперт.
По его мнению, правила, созданные для ограничения «бесчинств» основателей и венчурных инвесторов, интересы которых сильно отличаются от интереса миноритариев, противоречат цели вывода российского крупного хайтека на рынок. «Льготы — это шаг навстречу владельцам компаний, которые могли бы привлечь деньги на фондовом рынке, но не хотели бы расплачиваться за это необходимостью согласовывать стратегии с массовым рынком», — полагает Леонид Делицын. Такие компании не стремятся размещать до 10% акций для мелких инвесторов. В любом случае, по его оценке, принимать участие в таком размещении будут, в основном, крупные инвесторы.
Риск для инвесторов
По мнению Ольги Шуваловой, таки льготы рискованы для небольших инвесторов.
«Безусловно, низкий free-float может привести, во-первых, к существенным колебаниям цены из-за нехватки ликвидности (низкого спроса)», — отметила она. Также такая льгота, по ее оценке, может давать больше возможностей для умышленного манипулирования рынком, и, соответственно, приводить с финансовым потерям инвесторов.
«Кроме того, если доля бумаг в свободном обращении крайне мала, то такие инструменты будут избегать капиталоемкие частные клиенты и институциональные инвесторы. А значит, продать эти бумаги будет довольно сложно», — полагает Ольга Шувалова.
«Такое послабление для эмитентов, разумеется, повышает риски инвесторов», — уверен Леонид Делицын. Например, по его словам, инвестор рассчитывает вложиться на пять лет: эмитент все эти пять лет направляет все средства на развитие компании и не платит дивиденды. В установленный срок инвестор решает продать акции, но никто не желает их купить, потому что низкая ликвидность (низкий free-float), значит надо продавать дёшево. А компаниям это безразлично.
«На западных рынках таких компаний много, есть и на нашем. Соответственно, участвовать в размещении будет лишь инвестор с горизонтом 10−15 лет, что теоретически, конечно, правильно, но таких инвесторов мало, а IPO проводить надо», — пояснил Леонид Делицын.
«Предложение снизить требования к free-float для крупных эмитентов при IPO связано с текущими рыночными реалиями, так как у крупных компаний часто возникают сложности с привлечением достаточного спроса на большой объем акций при размещении», — согласна эксперт проекта ПроФиТ Ассоциации развития финансовой грамотности, финансовый советник Олеся Якушова.
По ее мнению, снижение free-float, по сути, дает им возможность предложить меньший процент акций на рынке, а это в свою очередь снижает давление на ценообразование. «Однако для инвесторов это может обернуться снижением ликвидности, ведь чем меньше акций доступно на рынке, тем выше вероятность волатильности и трудностей с ликвидностью», — предупредила Олеся Якушова.
Как она отметила, эти изменения, безусловно, облегчат жизнь эмитентам, но инвесторы должны учитывать, что низкий free-float может увеличить их риски, поскольку активы становятся менее предсказуемыми.
«На мой взгляд, велик шанс того, что такие льготы помогут временно снизить нагрузку на рынок, создавая предпосылки для большей нестабильности, да и инвесторам необходимо быть более внимательными», — предупредила она.
По мнению Ольги Гогаладзе, небольшой free-float при первичном размещении не несет рисков для розничных инвесторов, так как объемы их участия, как правило, небольшие. «Такие объемы получится продать в рынок. Проблемы могут возникнуть у крупных институциональных инвесторов, которым придется ждать высокой ликвидности для того, чтобы реализовать свой пакет акций на рынке», — считает эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».