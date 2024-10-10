Нефть. Брифинг Китая, «Милтон» и запасы США

Тень вчерашней свечи, скорее, сигнализирует о высокой вероятности повторного спуска в блок $74-$75 за баррель.
В последние два дня рабочей недели повлиять на рынок могут данные по инфляции в США и, конечно же, новости с Ближнего Востока.
Новостной фон
∙ Кабинет безопасности Израиля сегодня проголосует за ответ на атаку Ирана.
∙ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что будет «неприемлемо», если арабские страны Персидского разрешат использовать свое воздушное пространство или военные базы для удара по Ирану.
∙ Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,8 млн баррелей — существенно выше ожиданий рынка. Однако запасы нефтепродуктов сократились из-за роста спроса на фоне сезона ураганов. Спрос на бензин почти достиг максимума последних трех лет.
∙ Министерство финансов Китая проведет в субботу брифинг по новым фискальным стимулам для экономики.
∙ Возобновление экспорта ливийской нефти оказывает давление на нефтяные цены от Северного до Средиземного моря.
∙ Китайская CEIC построит завод по переработке угля в нефтепродукты.
∙ На побережье Флориды обрушился ураган «Милтон». Он привел к росту спроса на бензин в штате: около четверти заправочных станций распродали все свои запасы.
Продолжается коррекция во фьючерсах на природный газ. Котировки опустились немного ниже 20-дневной скользящей средней ($2,643 за MMBtu). Следующая потенциальная поддержка пролегает в районе линии тренда — $2,56 за MMBtu. Однако указанный тренд является довольно молодым, поэтому котировки могут его и проигнорировать.
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