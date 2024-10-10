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Нефть. Брифинг Китая, «Милтон» и запасы США

Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) вчера, как и ожидалось, опустилась в блок предполагаемой зоны поддержки ($75,2 за баррель) и пока оттолкнулась наверх. Коррекция, однако, не выглядит законченной на дневном графике, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: NASA

Тень вчерашней свечи, скорее, сигнализирует о высокой вероятности повторного спуска в блок $74-$75 за баррель.

В последние два дня рабочей недели повлиять на рынок могут данные по инфляции в США и, конечно же, новости с Ближнего Востока.

Новостной фон

∙ Кабинет безопасности Израиля сегодня проголосует за ответ на атаку Ирана.

∙ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что будет «неприемлемо», если арабские страны Персидского разрешат использовать свое воздушное пространство или военные базы для удара по Ирану.

∙ Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,8 млн баррелей — существенно выше ожиданий рынка. Однако запасы нефтепродуктов сократились из-за роста спроса на фоне сезона ураганов. Спрос на бензин почти достиг максимума последних трех лет.

∙ Министерство финансов Китая проведет в субботу брифинг по новым фискальным стимулам для экономики.

∙ Возобновление экспорта ливийской нефти оказывает давление на нефтяные цены от Северного до Средиземного моря.

∙ Китайская CEIC построит завод по переработке угля в нефтепродукты.

∙ На побережье Флориды обрушился ураган «Милтон». Он привел к росту спроса на бензин в штате: около четверти заправочных станций распродали все свои запасы.

Продолжается коррекция во фьючерсах на природный газ. Котировки опустились немного ниже 20-дневной скользящей средней ($2,643 за MMBtu). Следующая потенциальная поддержка пролегает в районе линии тренда — $2,56 за MMBtu. Однако указанный тренд является довольно молодым, поэтому котировки могут его и проигнорировать.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».