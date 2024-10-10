Нефть. Брифинг Китая, «Милтон» и запасы США

Продолжается коррекция во фьючерсах на природный газ. Котировки опустились немного ниже 20-дневной скользящей средней ($2,643 за MMBtu). Следующая потенциальная поддержка пролегает в районе линии тренда — $2,56 за MMBtu. Однако указанный тренд является довольно молодым, поэтому котировки могут его и проигнорировать.