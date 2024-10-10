Компания рэпера Сереги проходит процедуру ликвидации из-за финансовых задолженностей

Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации компании «ЛБВМС», принадлежащей известному музыканту Сергею Пархоменко, более известному как Серега. На текущий момент Сергей Пархоменко проживает в Белоруссии, но регулярно посещает Россию.
Компания, специализировавшаяся на производстве и продаже готовых наборов еды, была основана в 2017 году. Согласно информации SHOT, за весь период существования фирмы ее трижды пытались ликвидировать из-за неверно указанного адреса при регистрации юридического лица. В 2020 году компания была исключена из реестра малого и среднего предпринимательства, что усугубило её административное положение.
Дополнительные сложности возникли из-за значительных задолженностей по обязательным пенсионным взносам, что привело к судебным разбирательствам с Социальным фондом России. Суд обязал компанию выплатить 500 рублей в пользу фонда. После этого ФНС вынесла окончательное решение о ликвидации фирмы.
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