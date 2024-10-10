Компания рэпера Сереги проходит процедуру ликвидации из-за финансовых задолженностей

Компания, специализировавшаяся на производстве и продаже готовых наборов еды, была основана в 2017 году. Согласно информации SHOT, за весь период существования фирмы ее трижды пытались ликвидировать из-за неверно указанного адреса при регистрации юридического лица. В 2020 году компания была исключена из реестра малого и среднего предпринимательства, что усугубило её административное положение.