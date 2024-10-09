Нефть. Танкеры Ирана, запасы API и цели коррекции

∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство ожидает среднюю цену Brent в следующем году на уровне $78 за баррель — снижение на 7,7% по сравнению с предыдущим прогнозом. Причина — ожидание более слабого спроса. При этом EIA не исключают дальнейшего роста цен на нефть в случае реализации рисков перебоя поставок с Ближнего Востока.