Нефть. Танкеры Ирана, запасы API и цели коррекции

Было бы логично, если бы котировки протестировали этот уровень на прочность и развернулись в повторное движение наверх.
Если говорить о фундаментальных факторах, то рынок, вероятно, заскучал в ожидании ответной реакции Израиля и переключил свое внимание с геополитики на экономику.
Вчера Американский институт нефти отчитался о недельном приросте запасов нефти в США, а Управление энергетической информации резко снизило прогноз средней цены Brent на следующий год — с $84 до $78 за баррель. Обе новости негативны для котировок нефти.
Новостной фон
∙ Израиль может нанести ответный удар по Ирану во время праздника Йом-Кипур — то есть
∙ Американский институт нефти отчитался о резком недельном приросте запасов нефти в США — на 11 млн баррелей — рекордный показатель с ноября прошлого года. Сегодня официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в стране опубликует Управление энергетической информации.
∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство ожидает среднюю цену Brent в следующем году на уровне $78 за баррель — снижение на 7,7% по сравнению с предыдущим прогнозом. Причина — ожидание более слабого спроса. При этом EIA не исключают дальнейшего роста цен на нефть в случае реализации рисков перебоя поставок с Ближнего Востока.
∙ Три танкера вернулись к якорной стоянке в главном экспортном порту Ирана. На прошлой неделе корабли покинули этот район из-за рисков ответного удара Израиля.
∙ Морской экспорт российской нефти сократился по сравнению с предыдущей отчетной неделей, однако все еще остается достаточно высоким из-за сезона техобслуживания НПЗ.
∙ Трейдер Vitol продает подсанкционную венесуэльскую нефть индийским государственным нефтеперерабатывающим заводам.
Природный газ
Согласно прогнозу EIA, цена Henry Hub продолжит расти примерно до $2,80/MMBtu в IV квартале 2024 года и в среднем вырастет примерно до $3,10/MMBtu в 2025 году, поскольку экспорт СПГ увеличивается.
Тем не менее сейчас котировки природного газа переживают коррекцию, ближайшая остановка которой видится на уровне $2,647 за MMBtu, 20-дневная скользящая средняя. В целом же актив отличается повышенной волатильностью и склонен к более глубоким коррекциям.
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